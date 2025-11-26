Kritinė padėtis Pokrovske: rusų pajėgos jau įžengė į miesto centrą

„Deja, vis daugiau vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti okupantai miesto centre. Šį kartą jų grupė juda iš šiaurės į pietus“, – teigiama pranešime.
Be to, „DeepState“ pažymi, kad okupantų įsiveržimą į Pokrovsko miesto centrą palengvina oro sąlygos.
„Kol „generolas Šaltis“ dar miega, priešui padeda „pulkininkas Lietus“ ir „majoras Rūkas“, – priduriama pranešime.
Rusija neatsisakys bandymų okupuoti Pokrovską
Kaip praneša UNIAN, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininkas Andrijus Gnatovas pareiškė, kad Rusijos okupacinės pajėgos iki šių metų pabaigos nepajėgs užimti Pokrovsko.
Tačiau jos neatsisakys bandymų okupuoti šį miestą.
Jis pažymėjo, kad rusai toliau kurs prielaidas manipuliacijoms Pokrovsko kryptimi. Šiuo metu ten sutelkta daugiau nei 100 tūkst. okupantų.
„Šie bandymai tęsiasi jau daugiau nei metus, o rusai vis nukelia terminus, kuriuos patys buvo nustatę miestui užimti. Šie terminai ir toliau bus atidedami. Šiuo metu jie sutelkia visas turimas atsargas. Sunku prognozuoti, ar jiems pavyks sudaryti sąlygas, dėl kurių situacija dar labiau komplikuotųsi“, – sakė A. Gnatovas.
