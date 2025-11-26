 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kritinė padėtis Pokrovske: rusų pajėgos jau įžengė į miesto centrą

2025-11-26 14:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-26 14:30

Rusijos okupacinės pajėgos matomos Pokrovsko centre – stebėjimo grupė „DeepState“ skelbia, kad į miestą įsiveržę rusai jau juda pagrindinėmis gatvėmis.

Ukrainos karių padėtis Pokrovske tragiška – žiniasklaida (nuotr. SCANPIX)
13

Rusijos okupacinės pajėgos matomos Pokrovsko centre – stebėjimo grupė „DeepState" skelbia, kad į miestą įsiveržę rusai jau juda pagrindinėmis gatvėmis.

3

„Deja, vis daugiau vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti okupantai miesto centre. Šį kartą jų grupė juda iš šiaurės į pietus“, – teigiama pranešime.

Be to, „DeepState“ pažymi, kad okupantų įsiveržimą į Pokrovsko miesto centrą palengvina oro sąlygos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kol „generolas Šaltis“ dar miega, priešui padeda „pulkininkas Lietus“ ir „majoras Rūkas“, – priduriama pranešime.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Rusija neatsisakys bandymų okupuoti Pokrovską

Kaip praneša UNIAN, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininkas Andrijus Gnatovas pareiškė, kad Rusijos okupacinės pajėgos iki šių metų pabaigos nepajėgs užimti Pokrovsko.

Tačiau jos neatsisakys bandymų okupuoti šį miestą.

Jis pažymėjo, kad rusai toliau kurs prielaidas manipuliacijoms Pokrovsko kryptimi. Šiuo metu ten sutelkta daugiau nei 100 tūkst. okupantų.

„Šie bandymai tęsiasi jau daugiau nei metus, o rusai vis nukelia terminus, kuriuos patys buvo nustatę miestui užimti. Šie terminai ir toliau bus atidedami. Šiuo metu jie sutelkia visas turimas atsargas. Sunku prognozuoti, ar jiems pavyks sudaryti sąlygas, dėl kurių situacija dar labiau komplikuotųsi“, – sakė A. Gnatovas.

