  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putino pakalikas liepė Europai nesikišti

2025-11-26 11:43 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-11-26 11:43

Kremlius trečiadienį sukritikavo Europą už įsitraukimą į derybas dėl karo Ukrainoje užbaigimo, Kyjivui ir jo sąjungininkams nerimaujant, kad Vašingtonas ir Maskva susitars jiems už nugarų.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
13

Kremlius trečiadienį sukritikavo Europą už įsitraukimą į derybas dėl karo Ukrainoje užbaigimo, Kyjivui ir jo sąjungininkams nerimaujant, kad Vašingtonas ir Maskva susitars jiems už nugarų.

3

„Europiečių kišimasis į visus šiuos reikalus, mano nuomone, yra visiškai nereikalingas“, – valstybinės televizijos reporteriui sakė Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas.

Kremlius: kai kurios naujausio JAV plano, skirto užbaigti karą Ukrainoje, dalys yra teigiamos

Kremlius trečiadienį pareiškė, kad kai kurios naujausio JAV plano, kuriuo siekiama užbaigti karą prieš Ukrainą, dalys yra teigiamos, tačiau daugeliui kitų punktų reikalingos diskusijos.

„Kai kuriuos aspektus galima vertinti teigiamai, tačiau daugeliui jų reikalingos specialios ekspertų diskusijos“, – valstybinės televizijos žurnalistui sakė Kremliaus padėjėjas Jurijus Ušakovas.

