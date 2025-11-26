„Europiečių kišimasis į visus šiuos reikalus, mano nuomone, yra visiškai nereikalingas“, – valstybinės televizijos reporteriui sakė Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas.
Kremlius: kai kurios naujausio JAV plano, skirto užbaigti karą Ukrainoje, dalys yra teigiamos
Kremlius trečiadienį pareiškė, kad kai kurios naujausio JAV plano, kuriuo siekiama užbaigti karą prieš Ukrainą, dalys yra teigiamos, tačiau daugeliui kitų punktų reikalingos diskusijos.
„Kai kuriuos aspektus galima vertinti teigiamai, tačiau daugeliui jų reikalingos specialios ekspertų diskusijos“, – valstybinės televizijos žurnalistui sakė Kremliaus padėjėjas Jurijus Ušakovas.
