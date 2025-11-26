 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina smogė Rusijos raketų bazei

2025-11-26 15:43 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 15:43

Ukrainos gynybos pajėgos smogė į Rusijos gamyklą Čiuvašijoje, gaminančią navigacijos įrangą sparnuotosioms ir balistinėms raketoms, taip pat dronams, „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. 

Ukraina smogė Rusijos raketų bazei (nuotr. Telegram)
13

Ukrainos gynybos pajėgos smogė į Rusijos gamyklą Čiuvašijoje, gaminančią navigacijos įrangą sparnuotosioms ir balistinėms raketoms, taip pat dronams, „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. 

0

Ankstų lapkričio 26-osios rytą Ukrainos gynybos pajėgų daliniai, be kitų taikinių, smogė į „VNDIR-Progress“ gamyklą Čeboksaruose, Čiuvašijos Respublikoje. Ten gaminama navigacijos įranga ir komponentai sparnuotosioms bei balistinėms raketoms. Pataikyta į įmonės teritoriją, dėl to objekte kilo gaisras. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Fabrike gaminami GNSS imtuvai ir antenos palydovinėms sistemoms GLONASS, GPS ir „Galileo“, įskaitant modulius „Kometa“, naudojamus „Shahed“ tipo dronuose, taip pat „Iskander-M“ ir „Kalibr“ kompleksų raketose ir UMPC moduliuose, skirtuose aviacinėms bomboms. 

Žalos mastas vertinamas

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Puolė ir Rusijos kariuomenės dalinio vadavietę

Be to, Ukrainos dronai puolė Rusijos kariuomenės dalinio vadavietę laikinai okupuotoje Vasylivkoje, Zaporižios srityje, žemė-oras raketų sistemą Tor-M1 Mariupolyje, brigados lygio šaudmenų sandėlius Očeretynėje ir Kamiankoje laikinai okupuotose Donecko srities dalyse ir Rusijos kareivių grupę Pokrovsko fronte. 

Anksčiau buvo pranešta, kad dronai smogė į Čeboksaruose įsikūrusią įmonę „VNDIR-Progress“, gaminančią antenas „Kometa“, apsaugančias Rusijos kovinius bepiločius orlaivius nuo Ukrainos elektroninės karybos sistemų. Vietos gyventojai pranešė apie daugybę sprogimų.

