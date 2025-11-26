Ukraina smogė Rusijos raketų bazei

Ankstų lapkričio 26-osios rytą Ukrainos gynybos pajėgų daliniai, be kitų taikinių, smogė į „VNDIR-Progress“ gamyklą Čeboksaruose, Čiuvašijos Respublikoje. Ten gaminama navigacijos įranga ir komponentai sparnuotosioms bei balistinėms raketoms. Pataikyta į įmonės teritoriją, dėl to objekte kilo gaisras.
Fabrike gaminami GNSS imtuvai ir antenos palydovinėms sistemoms GLONASS, GPS ir „Galileo“, įskaitant modulius „Kometa“, naudojamus „Shahed“ tipo dronuose, taip pat „Iskander-M“ ir „Kalibr“ kompleksų raketose ir UMPC moduliuose, skirtuose aviacinėms bomboms.
Žalos mastas vertinamas.
Puolė ir Rusijos kariuomenės dalinio vadavietę
Be to, Ukrainos dronai puolė Rusijos kariuomenės dalinio vadavietę laikinai okupuotoje Vasylivkoje, Zaporižios srityje, žemė-oras raketų sistemą Tor-M1 Mariupolyje, brigados lygio šaudmenų sandėlius Očeretynėje ir Kamiankoje laikinai okupuotose Donecko srities dalyse ir Rusijos kareivių grupę Pokrovsko fronte.
Anksčiau buvo pranešta, kad dronai smogė į Čeboksaruose įsikūrusią įmonę „VNDIR-Progress“, gaminančią antenas „Kometa“, apsaugančias Rusijos kovinius bepiločius orlaivius nuo Ukrainos elektroninės karybos sistemų. Vietos gyventojai pranešė apie daugybę sprogimų.
