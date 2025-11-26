Kremlius teigia, kad derybų „procesas yra rimtas“

„Procesas vyksta, procesas yra rimtas“, – valstybinės televizijos reporteriui sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, pridurdamas, kad „daugelis žmonių“ bandys „sužlugdyti“ derybas.
Anksčiau trečiadienį Kremlius pareiškė, kad kai kurias naujausio JAV plano, kaip užbaigti karą Ukrainoje, dalis vertina teigiamai, tačiau daugelį kitų punktų reikia aptarti.
Naujausio Vašingtono pasiūlymo tekstas viešai dar nepaskelbtas.
Witkoffas kitą savaitę Maskvoje susitiks su Putinu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį sakė, kad tai patikslinta ankstesnio 28 punktų plano versija. Pradiniame plane buvo numatyta, kad Ukraina atiduos Rusijai savo teritorijų ir sumažins savo kariuomenę, bet Kyjivas šiuos punktus kritikavo.
Vėliau Ukraina paskelbė, kad pasiekė supratimą su JAV ir kad abi pusės po derybų Ženevoje sumažino punktų skaičių.
JAV pareigūnai dabar susitiks su ukrainiečiais ir rusais vildamiesi galutinai užbaigti susitarimą, antradienį sakė D. Trumpas.
Kremlius anksčiau trečiadienį patvirtino, kad JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas kitą savaitę Maskvoje susitiks su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Tuo metu Briuselis pareiškė, kad kelias dienas trukusios derybos dėl JAV plano padėjo pakloti pamatus galimam susitarimui, tačiau perspėjo, jog Rusija nerodo jokių ženklų, kad iš tikrųjų norėtų sustabdyti beveik ketverius metus trunkantį karą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!