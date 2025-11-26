ES teigia, kad Rusija apsimetinėja

Grįždama prie Europos Sąjungos pozicijos, bloko užsienio reikalų atstovė K. Kallas po šiandien vykusio užsienio reikalų ministrų susitikimo kalbėjo žiniasklaidai, rašo „Sky News“.
„Pirmasis žingsnis siekiant užbaigti karą turi būti nedelsiamas ir besąlygiškas ugnies nutraukimas“, – sakė ji.
K. Kallas taip pat teigė, kad Rusija „nesumažina savo karinės mašinos“, o prezidentas Vladimiras Putinas ją tik „stiprina“. Anot jos, vienintelis būdas pakeisti šią situaciją – didinti spaudimą Maskvai.
Ji pabrėžė, kad Ukrainos konflikte yra tik „vienas agresorius ir viena auka“.
„Rusija tik apsimeta“
„Vis dar turime pereiti nuo situacijos, kai Rusija tik apsimeta, kad derasi, prie situacijos, kai ji iš tiesų turi derėtis“, – pridūrė ji.
„Norint užtikrinti taiką, turime didinti spaudimą Rusijai“, – sakė ji ir pridūrė, kad Kremlius toliau praranda pinigus ir karius.
