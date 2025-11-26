 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

ES teigia, kad Rusija apsimetinėja

2025-11-26 17:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-26 17:57

Europos Sąjunga perspėja, kad Rusija tik imituoja pasirengimą derėtis, todėl Vakarai turi dar labiau didinti spaudimą Maskvai. Užsienio reikalų ministrų susitikime kalbėjusi Kaja Kallas pabrėžė, jog ugnies nutraukimas turi būti nedelsiamas, o sankcijos jau smarkiai spaudžia Kremliaus ekonomiką, nors Rusijos pajėgos kai kuriuose fronto ruožuose vis dar juda į priekį.

ES teigia, kad Rusija apsimetinėja (nuotr. SCANPIX)
13

4

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grįždama prie Europos Sąjungos pozicijos, bloko užsienio reikalų atstovė K. Kallas po šiandien vykusio užsienio reikalų ministrų susitikimo kalbėjo žiniasklaidai, rašo „Sky News“.

„Pirmasis žingsnis siekiant užbaigti karą turi būti nedelsiamas ir besąlygiškas ugnies nutraukimas“, – sakė ji.

K. Kallas taip pat teigė, kad Rusija „nesumažina savo karinės mašinos“, o prezidentas Vladimiras Putinas ją tik „stiprina“. Anot jos, vienintelis būdas pakeisti šią situaciją – didinti spaudimą Maskvai.

Ji pabrėžė, kad Ukrainos konflikte yra tik „vienas agresorius ir viena auka“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

„Rusija tik apsimeta“

„Vis dar turime pereiti nuo situacijos, kai Rusija tik apsimeta, kad derasi, prie situacijos, kai ji iš tiesų turi derėtis“, – pridūrė ji.

„Norint užtikrinti taiką, turime didinti spaudimą Rusijai“, – sakė ji ir pridūrė, kad Kremlius toliau praranda pinigus ir karius.

