Šio susitikimo su policija Merūnas nepamirš niekada: „Jie visada supranta ir paleidžia“

Žymus atlikėjas M. Vitulskis atviravo, kad turimi vaidybos įgūdžiai – puikus būdas išvengti nemalonumų. M. Vitulskio kolega, laidos svečias dainininkas Saulius Prūsaitis, taip pat sureagavo į operos solisto gudrybes, teigdamas, kad toks pareiškimas laidoje – paskutinis kartas, kada muzikantas galės jomis pasinaudoti.
Laidos vedėjui Mantui Wizardui paklausus, ar kasdienybėje M. Vitulskis naudojasi tuo, kad moka dainuoti, dainininkas prisipažino, kad dažniau tenka pasikliauti vaidybos gebėjimais.
„Kai kelyje sustabdo policija, tenka suvaidinti: „Jėzau, kaip vėluoju į koncertą, vyrai, šiandien 2 koncertai, būkite geri, supraskite, paleiskite“. Iš tikrųjų į jokį koncertą nevėluoju, o jie visada supranta ir paleidžia. Dievinu Lietuvos policiją – nuostabūs vyrai“, – juokėsi M. Vitulskis.
„Čia buvo paskutinis kartas“, – šypsodamasis tarė S. Prūsaitis.
Laidos vedėjui pajuokavus, kokie gi koncertai gali laukti pirmadienį 9 val. ryto, dainininkas papasakojo, jog iš tiesų netrukus jo laukia itin ankstyvas koncertas.
„Tarp kitko, Naujųjų metų išvakarėse turėsiu koncertą 8 val. ryto. Sveikinsiu gydytojus Kauno klinikose“, – tikino dainininkas.
Tačiau atlikėjas pabrėžė, kad šia gudrybe naudotis kasdien nepavyktų.
„Vieną kartą gali patikėti, antrą kartą jau nepraslysi“, – pasakojo M. Vitulskis.
