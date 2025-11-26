 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gero vakaro šou

Šio susitikimo su policija Merūnas nepamirš niekada: „Jie visada supranta ir paleidžia“

2025-11-26 19:25 / šaltinis: TV3 laida „Gero vakaro šou“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Gero vakaro šou“ aut.
2025-11-26 19:25

Laidos „Gero vakaro šou“ svečiais tapę muzikantai Merūnas Vitulskis ir Saulius Prūsaitis atviravo, kokias scenos subtilybes tenka naudoti realiame gyvenime. M. Vitulskis atskleidė, kaip būvimas scenos žmogumi ne kartą padėjo išsisukti nuo kelyje sustabdžiusios policijos.

Laidos „Gero vakaro šou“ svečiais tapę muzikantai Merūnas Vitulskis ir Saulius Prūsaitis atviravo, kokias scenos subtilybes tenka naudoti realiame gyvenime. M. Vitulskis atskleidė, kaip būvimas scenos žmogumi ne kartą padėjo išsisukti nuo kelyje sustabdžiusios policijos.

3

Žymus atlikėjas M. Vitulskis atviravo, kad turimi vaidybos įgūdžiai – puikus būdas išvengti nemalonumų. M. Vitulskio kolega, laidos svečias dainininkas Saulius Prūsaitis, taip pat sureagavo į operos solisto gudrybes, teigdamas, kad toks pareiškimas laidoje – paskutinis kartas, kada muzikantas galės jomis pasinaudoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laidos vedėjui Mantui Wizardui paklausus, ar kasdienybėje M. Vitulskis naudojasi tuo, kad moka dainuoti, dainininkas prisipažino, kad dažniau tenka pasikliauti vaidybos gebėjimais.

„Kai kelyje sustabdo policija, tenka suvaidinti: „Jėzau, kaip vėluoju į koncertą, vyrai, šiandien 2 koncertai, būkite geri, supraskite, paleiskite“. Iš tikrųjų į jokį koncertą nevėluoju, o jie visada supranta ir paleidžia. Dievinu Lietuvos policiją – nuostabūs vyrai“, – juokėsi M. Vitulskis.

„Čia buvo paskutinis kartas“, – šypsodamasis tarė S. Prūsaitis.

Laidos vedėjui pajuokavus, kokie gi koncertai gali laukti pirmadienį 9 val. ryto, dainininkas papasakojo, jog iš tiesų netrukus jo laukia itin ankstyvas koncertas.

„Tarp kitko, Naujųjų metų išvakarėse turėsiu koncertą 8 val. ryto. Sveikinsiu gydytojus Kauno klinikose“, – tikino dainininkas.

Tačiau atlikėjas pabrėžė, kad šia gudrybe naudotis kasdien nepavyktų.

„Vieną kartą gali patikėti, antrą kartą jau nepraslysi“, – pasakojo M. Vitulskis.

Daugiau apie tai išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.

