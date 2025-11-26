Moteriai nosį nukando šuo – sunku patikėti, iš ko medikai ją atkūrė: prireikė 16 operacijų

Sužalojimai buvo siaubingi: šuo nukando visą nosį ir, kaip manoma, ją prarijo. Jordan patyrė milžinišką skausmą ir sunkias traumas. Nuo tada 29-erių moteriai atlikta net 16 operacijų, skirtų atstatyti veidą – įskaitant nosies rekonstrukciją, kurios metu naujai nosiai suformuoti panaudota jos kaktos oda. Kurį laiką ji net jausdavo galvą liesdama naują nosį, pranšė Mirror.
Pasakoja apie savijautą
Dabar dviejų vaikų mama pasakoja, kaip jaučiasi po gyvenimą pakeitusios traumos ir visų ją sekusių operacijų.
„Iki šių metų man buvo labai sunku išeiti į viešumą, nes galvodavau, kad žmonės stebisi, kodėl aš taip atrodau“, – sakė Jordan, namuose vaikais besirūpinanti mama. – „Nemanau, kad kada nors visiškai jausiuosi kaip anksčiau, bet pastaruoju metu iš draugų ir šeimos vis dažniau girdžiu komplimentų, kad vėl pradedu panašėti į save. Dabar turiu visiškai kitokį požiūrį į gyvenimą ir grožį – yra tiek daug svarbesnių dalykų nei tai, ką matome išorėje.“
Ataka įvyko 2022-ųjų balandį, kai Jordan lankėsi pas svainį ir jo draugę. Jų šuo, anksčiau į ją reaguodavęs gerai, tą lemtingą akimirką netikėtai ją užpuolė. Svainis iki šiol dengia operacijų išlaidas ir sveikatos draudimą.
Šuns nemigdė
Jordan pranešė apie incidentą policijai. Pareigūnai šunį pripažino pavojingu, tačiau nenurodė jo migdyti. Savininkei teko sumokėti baudą ir prie namų pastatyti įspėjamąjį ženklą.
„Mano jausmai dėl to, kad šuo vis dar gyvas, yra dvejopi. Nemanau, kad už vieną įkandimą šuo visada turi būti užmigdomas. Tačiau tai nebuvo pirmas kartas, kai jis ką nors įkando. Kita vertus, tai nebuvo agresyvi, pasikartojanti ataka“, – pasakojo ji. – „Jis tiesiog pasilenkė ir šoko man į nosį – tiek. Nebuvo jokio ilgo puolimo.“
Dėl šuns dydžio Jordan svarsto, ar ataka galėjo būti spontaniška, o ne tyčinė: „Sakau, kad tai nebuvo labai agresyvu, nes toks šuo galėjo mane nužudyti. Jei jis būtų tęsęs kandžiojimą, manęs čia nebebūtų.“
Jis tiesiog įsikabino į mano nosį, o dėl savo dydžio ir jėgos padarė milžinišką žalą. Nutraukė visą nosį ir, kiek man sakė, greičiausiai ją prarijo. Mano dešinė skruosto pusė taip pat buvo smarkiai sužalota, kraujo buvo labai daug. Į veidrodį pirmą kartą pasižiūrėjau tik po antrosios operacijos, kai buvo atliktas odos persodinimas ir įdėtas pirmasis audinių plėtiklis.“
Nosį atkūrė iš kaktos audinių
Po atakos Jordan buvo skubiai nugabenta į ligoninę. Gydytojai išvalė žaizdą, o jos kaktoje įdėjo audinių plėtiklius – to reikėjo, kad būtų įmanoma suformuoti pakankamai odos naujai nosiai. Vėliau atlikta operacija – odos lopas iš kaktos buvo nuleistas ant nosies vietos ir vėliau atskirtas.
Kurį laiką, kai nervai dar buvo sujungti, Jordan liesdama nosį jausdavo savo kaktą: „Kai liesdavau nosį, atrodydavo, kad liečiu kaktą. Dabar jaučiu tik nosį. Tai neįtikėtina, kaip mūsų kūnas geba atsistatyti ir kaip nervai randa naujus kelius.“
Moteriai taip pat atliktos kelios operacijos, siekiant suploninti ir suformuoti nosį. Ji juokauja, kad dabar net gali „kosėti snarglį“ taip pat kaip anksčiau – nors nosies vidus siauras, o kremzlė storesnė, todėl nosies krapštyti nebegali:
„Dabar jaučiuosi visai gerai. Mano kakta vis dar šiek tiek skausminga po audinių plėtiklio išėmimo – vis dėlto, tai buvo daug tempimo ir odos judinimo. Visa galva jaučiasi keistai, tarsi koja, kai ją nutirpsta – toks keistas jausmas tarp skausmo ir nejautros. Man dar liko apie trys operacijos – daugiausia nosies formavimo – kol būsiu visiškai patenkinta rezultatu.“
Išliko gyvūnų mylėtoja
Nepaisant išgyvenimų, Jordan išliko gyvūnų mylėtoja, tik dabar yra daug atsargesnė – ypač kai šalia jos vaikų:
„Vis dar myliu gyvūnus, bet dabar esu daug atsargesnė, žinodama, kokie mes pažeidžiami. Kai mano vaikai yra šalia šunų, tampu daug budresnė ir labiau nerimauju nei dėl savęs. Ne tik dėl savo patirties, bet ir dėl to, kiek girdėjau panašių istorijų.“
Ji sako, kad visa ši patirtis buvo be galo sunki, tačiau stengiasi ieškoti prasmės. Socialiniuose tinkluose Jordan dalijasi savo operacijų procesu – tam, kad suteiktų vilties kitiems, patyrusiems veido traumas.
„Veido traumos gali būti labai sunkios, bet žinoti, kad nesi vienas, labai padeda“, – sako Jordan.
