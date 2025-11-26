 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno policija ieško šių vyrų: įtaria, kad bandė pavogti rūkalų už 10 tūkst. eurų

2025-11-26
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 14:44

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno miesto San-takos policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl pasikėsinimo įvykdyti vagystę.

Kauno policija ieško žmonių, kas bandė pavogti rūkalų už 10 tūkst. eurų (nuotr. Policijos)

Spalio 18 d. apie 19.15 val. Kaune, Raudondvario pl., iš parduotuvės pasikėsinta pavogti tabako gaminių už 9887 eurus. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenis, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

2

Spalio 18 d. apie 19.15 val. Kaune, Raudondvario pl., iš parduotuvės pasikėsinta pavogti tabako gaminių už 9887 eurus. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenis, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gyventojus, atpažįstančius šiuos asmenis, žinančius jų buvimo vietą ar galinčius suteikti bet ko-kios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60 680 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. ir 178 str. 1 d. Už tai gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokura-tūros 3-ojo skyriaus prokurorai.

