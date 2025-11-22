 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Stiuardesė atskleidė 1 daiktą, kurį nuolat vagia keleiviai: nesupranta, kam jo prireikia

2025-11-22 19:50 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-22 19:50

Skrydžių palydovė Kaylee socialiniame tinkle „TikTok“ paviešino vaizdo įrašą, kuris sulaukė tūkstančių peržiūrų. Paaiškėjo, kad lėktuvuose dingsta visai ne tai, ko galėtume tikėtis.

Skrydžio palydovė (nuotr. asociatyvi 123rf.com)

Skrydžių palydovė Kaylee socialiniame tinkle „TikTok“ paviešino vaizdo įrašą, kuris sulaukė tūkstančių peržiūrų. Paaiškėjo, kad lėktuvuose dingsta visai ne tai, ko galėtume tikėtis.

REKLAMA
0

Kaip rašo naujienų portalas „Daily Star“, keleiviai itin dažnai išsineša skrydžio saugos korteles – informacinius lapus, kuriuose pateikiamos avarinės evakuacijos ir saugos instrukcijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kolekcionieriai jas tiesiog vagia

Kaylee vaizdo įraše parodė sėdynės kišenėlę be kortelės ir paaiškino, kad taip iškart atpažįsta, jog tarp keleivių buvo aviacijos entuziastas.

REKLAMA
REKLAMA

„Kai tik pamatau, kad kortelės nėra, žinau – skrido vienas iš tų AvGeeks. Jie kolekcionuoja tokias korteles, perka jas „eBay“ ir keičiasi tarpusavyje“, – pasakojo Kaylee.

REKLAMA

Pasak jos, dėl to įgula visada turi papildomų atsargų, nes kiekvienas keleivis privalo turėti saugos kortelę – be jos lėktuvas negali pakilti.

Internete – šimtai pripažinimų

Kaip rašo „Daily Star“, vaizdo įrašas surinko daugiau nei 15 tūkst. peržiūrų ir sulaukė daugybės komentarų.

Vienas vartotojas prisipažino:

„Tikrai ne aš… ir tikrai ne ta dėžė su 200 kortelių.“

Kitas rašė:

„Nemeluosiu, pasiimu saugos kortelę kaskart, kai skrendu naujomis oro linijomis.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų