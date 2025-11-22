 
TV3 naujienos > Žmonės

Vilniaus bare – įžūli vagystė: darbuotojas nebegali įeiti į savo paties butą

2025-11-22 14:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 14:43

Šis šeštadienio rytas Vilniaus barui „Bix“ prasidėjo nemaloniai – pranešta, kad jame įvykdyta vagystė.

BIX baras (nuotr. „Facebook“)

0

„Bix“ baro paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ šeštadienio ryte buvo paskelbtas kreipimasis į du asmenis.

Pavogė ne tik baro raktus

Tvarkaraščio duomenimis, šie asmenys pavogė ne tik paties baro raktus, bet ir darbuotojo buto raktus.

Įrašu baro atstovai sutiko pasidalyti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.

„Šiandien ryte porelė pavogė ir išsinešė raktus nuo BIX baro. Tikėkimės, kad kai išsimiegos, tai supras, ką padarė, ir atneš atgal.

Baro spyną pakeisime, ne bėda. Tiesiog tarp tų raktų buvo ir asmeniniai darbuotojo raktai nuo buto. Todėl prašome raktus grąžinti.

Kreipiamės į juos ar jų draugus. Priešingu atveju kreipsimės į policiją dėl vagystės su visom iš to sekančiom pasekmėm. Skaudės“, – rašoma feisbuke.

Baro atstovai portalui tv3.lt trumpai pakomentavo, jog darbuotojas dabar nebegali įeiti į savo paties butą, nes neturi atsarginių raktų.

Baro atstovai tikisi, jog sklaida padės greičiau surasti raktus. 

