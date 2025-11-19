 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje – „Rolls-Royce“ vagystė: nuostolis siekia apie 123,5 tūkst. eurų

2025-11-19 08:01 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-19 08:01

Sostinėje antradienį pastebėta, kad apvogtas prabangus automobilis.

Policija BNS Foto

Sostinėje antradienį pastebėta, kad apvogtas prabangus automobilis.

1

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 7.45 val. Olimpiečių gatvėje esančioje požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje buvo apvogtas automobilis „Rolls-Royce“, pagamintas 2024 metais.

Pirminiais duomenimis, pavogtas priekinis bamperis, priekiniai žibintai, lengvojo lydinio ratlankiai ir klimato kontrolė. Nuostolis siekia apie 123,5 tūkst. eurų. 

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.

