Vilniuje – „Rolls-Royce“ vagystė: nuostolis siekia apie 123,5 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 7.45 val. Olimpiečių gatvėje esančioje požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje buvo apvogtas automobilis „Rolls-Royce“, pagamintas 2024 metais.
Pirminiais duomenimis, pavogtas priekinis bamperis, priekiniai žibintai, lengvojo lydinio ratlankiai ir klimato kontrolė. Nuostolis siekia apie 123,5 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!