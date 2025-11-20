 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilnius įtrauktas į prestižinį reitingą: „Tai – aiški motyvacija“

2025-11-20 16:19 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 16:19

Vilnius pirmą kartą įtrauktas į prestižinį „Copenhagenize Index“ reitingą. Iš 100 dviratininkams draugiškiausių pasaulio miestų Lietuvos sostinei skirta 50 pozicija, pranešė savivaldybės įmonė „Judu“.

„Velomaratonas“ (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Vilnius pirmą kartą įtrauktas į prestižinį „Copenhagenize Index" reitingą. Iš 100 dviratininkams draugiškiausių pasaulio miestų Lietuvos sostinei skirta 50 pozicija, pranešė savivaldybės įmonė „Judu".

0

Anot jos, į sąrašą įtrauktas Vilnius aplenkė tokius Europos miestus, kaip Varšuva, Lisabona, Milanas, Zagrebas, Budapeštas ar Ryga. 

Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad šis įvertinimas – tai motyvacija judėti į priekį dar labiau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Įvertinimas rodo, kad Vilnius nuosekliai kuria miestą, kuriame dviračiu galima keliauti greitai, saugiai ir patogiai kasdien. Ilgalaikės pastangos plečiant dviračių takus ir infrastruktūrą duoda realių rezultatų, o tai – aiški motyvacija judėti dar ryžtingiau, kad dviračiai būtų patogus pasirinkimas kuo daugiau vilniečių“, – pranešime sakė sostinės meras.

„Judu“ teigia ir toliau mieste planuojantys dviračių infrastruktūros plėtrą. Anot įmonės, iki 2030 metų mieste atsiras 260 km dviračių takų, o iki 2027-ųjų bus įrengta dar 124 naujų saugyklų.

„Copenhagenize Index“ yra prestižinis pasaulinis įvertinimas. Į jį patenka tik miestai, kurie aktyviai investuoja į dviračių infrastruktūrą ir kryptingai skatina darnų judumą. 

Naujausiame sudarytame reitinge pirmąją vietą jame užėmė Utrechtas, antroji skirta Kopenhagai, trečioji – Gentui.

