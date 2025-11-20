Paaiškėjo daugiau detalių dėl tragiško incidento ledo ritulio treniruotės metu: sprendimų, kaip išvengti tokios nelaimės – nematoma

Trečiadienio vakarą, apie 17.45 val., Ąžuolyno gatvėje esančioje arenoje treniruotės metu vaikui rituliu pataikyta rituliu. Nors jis buvo nugabentas į ligoninę, tačiau dėl patirtų sužalojimų mirė.
„Pramogų arenos“ administracijos atstovas naujienų portalui tv3.lt nurodo, kad matė tik kamerų vaizdo įrašus, kaip įvyko nelaimė, o paauglys mirė įvykio vietoje.
„Mes nematėme šito įvykio, bet, kaip supratome, nelaimė įvyko vaikų treniruočių metu. Vaikas turėjo ledo ritulio šaibą ir jis sviedė tą šaibą, norėjo pataikyti į vartus, bet išėjo taip, kad jis pataikė tam vaikui į tą vietą, kur miego arterijos, žemiau ausies.
Per kamerą matosi, kaip vaikas tiesiog susiima už tos vietos su rankyte ir nukrinta ant žemės. Nežinau net, kaip išpasakoti, čia tiesiog tokia nelaimė yra, labai baisu, didžiausia užuojauta tėvams“, – nurodo arenos administracijos atstovas.
Anot jo, paaugliui prasidėjo vidinis kraujavimas, kraujas pateko į smegenis ir jis mirė vietoje.
Arenos atstovo teigimu, tai toks pirmas atvejis per visą ledo arenos egzistavimą.
„Mes domėjomės internete truputį, kad tokie atvejai iš viso buvo tik JAV 60-aisiais, tada Kanadoje 80-aisiais metais ir čia vienetiniai atvejai, kur vienas iš milijonų, kad taip galėtų atsitikti. Ir štai atsitiko būtent pas mus, Lietuvoje“, – sako jis.
Administracijos atstovo teigimu, greitoji medicinos pagalba į nelaimės vietą atvyko per 7 minutes.
„Mes pirmąją pagalbą galime suteikti, turime tam skirtas vaistinėles, kaip ir kiekvienoje įmonėje priklauso turėti greitosios pagalbos vaistinėlę. Šitą dalyką mes turime, viskas gerai, bet čia ne tas atvejis, čia vaistinėlė nepadės“, – pabrėžia arenos atstovas.
Po šios tragedijos sukrėsta ne tik sporto bendruomenė, bet ir visa Lietuva. Nacionalinės vaikų ledo ritulio lygos vadovas Arūnas Aleinikovas naujienų portalui tv3.lt sako, kad tai buvo labai netikėtas dalykas, kokio dar nėra buvę.
„Visi šoke, labai daug skambučių gavau, ir iš kitų mokyklų jau skambina, klausia, kas įvyko, visi sukrėsti labai, nes toks pirmas atvejis, niekas turbūt iš savo bendrosios praktikos negirdėjo, kad kažkas panašaus būtų buvę. Labai netikėtas dalykas.
Yra tokių atvejų, kai dėl sveikatos širdis sustojo, bet kad pataikyti su rituliu per treniruotę, tai nelabai kas atsimena, kada taip buvę. Visi sukrėsti, nes jaunas žmogus, kuriam visas gyvenimas prieš akis buvo. Sunku kažką kalbėti, visi esame šoke, pasimetę“, – sunkiai rinko žodžius A. Aleinikovas.
Lygos vadovas sako dar nežinantis, kaip šiuo metu jaučiasi berniuko artimieji, ar su jais kontaktuojama, teikiama pagalba.
„Nežinau, čia įvyko vakar vakare, tai su treneriu pakalbėjau, o ten šiandien vis tiek turbūt ir mokykla kontaktuos, turbūt ir tyrimas vyksta, tai kai po truputį viskas apsiramins, tada ir mes bandysime kažką daugiau įsigilinti, kaip buvo, nes dabar iš bendrų kalbų nelabai gali įvertinti realios situacijos“, – pabrėžia jis.
A. Aleinikovas griežtai paneigia kalbas, kad vaikas galėjo būti be šalmo: „Su šalmu tikrai buvo, be šalmų gi neleidžia niekas vaikų ten. Bet čia toks atvejis turbūt vienas iš milijardo, kad būtent taip pataikytų, kaip tam vaikui.“
A. Aleinikovas priduria, kad sulaukia nemažai klausimų, ką galima būtų padaryti, kad būtų dar daugiau, tačiau tokių sprendimų kol kas jis nemato.
„Be ritulių gi nesitreniruosi ledo ritulio žaisti. Šalmo irgi nepadaryti per visą kaklą, čia jau bendros taisyklės ir ta įranga sertifikuota dabar, pats nepasigaminsi šalmo“, – nurodo lygos vadovas.
Vaikas žaidė ledo ritulio akademijoje „Hockey Punks Academy“, kuriai iki mirties vadovavo ledo ritulio rinktinės treneris Mindaugas Kieras.
