 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Buvęs „Contribee“ vadovas kaltinamas aplaidžia apskaita ir didele vagyste

2025-11-18 11:45 / šaltinis: BNS
2025-11-18 11:45

Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje buvęs finansavimo platformos „Contribee“ direktorius Gediminas Ratkevičius kaltinamas aplaidžiu finansinės apskaitos tvarkymu bei labai didelės vertės turto vagyste.

Contribee (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje buvęs finansavimo platformos „Contribee“ direktorius Gediminas Ratkevičius kaltinamas aplaidžiu finansinės apskaitos tvarkymu bei labai didelės vertės turto vagyste.

REKLAMA
0

Kaip antradienį pranešė Generalinė prokuratūra, G. Ratkevičius dėl bendrovėje užimamų pareigų turėdamas galimybę prisijungti prie rėmimo platformoje integruotos mokėjimo sistemos bei patekdamas į klientų prijungtąsias paskyras galimai pagrobė labai didelės vertės svetimą turtą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtariama, kad nuo 2023-iųjų balandžio iki lapkričio jis įvykdė 11 elektroninių mokėjimų ir tokiu būdu pasisavino apie 130 tūkst. eurų, priklausiusių vienam iš platformos klientų.

REKLAMA
REKLAMA

Pasigedus šių pinigų, anot prokuratūros, G. Ratkevičius juos grąžino pervesdamas sumą į kliento sąskaitą.

REKLAMA

Tyrimo metu surinkti duomenys teisėsaugai taip pat leidžia pagrįstai įtarti, kad būdamas atsakingas už bendrovės apskaitos organizavimą, G. Ratkevičius pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, teigiama pranešime.

Griežčiausia Baudžiamajame kodekse už aplaidžią finansinę apskaitą numatyta bausmė – kalėjimas iki dvejų metų, už labai didelės vertės turto vagystę – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Byla perduota nagrinėti Alytaus apylinkės teismui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų