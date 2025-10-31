Apiplėšimas Kauno rajone: iš namo pavogti pinigai ir dyzelinis kuras

Policijos departamento duomenimis, ketvirtadienį apie 12 val. gautas pranešimas, kad spalio 28 dieną apie 13.20 val. Vilkijos kaime, iš neužrakinto gyvenamojo namo, nepažįstami asmenys pavogė 10 tūkst. eurų bei talpas su dyzeliniu kuru ir alyva.
Patirtas nuostolis įvertintas 10 189 eurais. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
