TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Apiplėšimas Kauno rajone: iš namo pavogti pinigai ir dyzelinis kuras

2025-10-31 13:09 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 13:09

Kauno rajone pastebėta, kad iš namo pavogti pinigai ir dyzelinis kuras, pranešė policija.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Kauno rajone pastebėta, kad iš namo pavogti pinigai ir dyzelinis kuras, pranešė policija.

Policijos departamento duomenimis, ketvirtadienį apie 12 val. gautas pranešimas, kad spalio 28 dieną apie 13.20 val. Vilkijos kaime, iš neužrakinto gyvenamojo namo, nepažįstami asmenys pavogė 10 tūkst. eurų bei talpas su dyzeliniu kuru ir alyva. 

Patirtas nuostolis įvertintas 10 189 eurais. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

