Prabilo nužudyto „tiktokerio“ kaimynė: triukšmo negirdėjo

Jo vaizdo įrašus socialiniuose tinkluose žiūrėjo tūkstančiai, Nerijaus Ambajevo ir jo draugų į „TikTok“ keliami vaizdo įrašai buvo kopijuojami į įvairiausias socialinių tinklų platformas ir sulaukdavo milijoninių peržiūrų.
Vilniuje nužudytas „tiktokeris“
Vilniuje, Švitrigailos gatvėje, vakar apie pusę šešių medikai rado nebegyvą „tiktokerį“. Apie nužudymą policiją informavo greitosios pagalbos darbuotojai, jie buvo iškviesti dėl peiliu sužaloto vyriškio. Atvažiavę medikai konstatavo, kad sužeistasis nebegyvas. Labiau „Niežo“ pravarde žinomas 32-ejų metų Nerijus Ambajevas mirė nuo vienintelio dūrio peiliu į pilvą. Į nusikaltimo vietą atskubėjo gausios policijos pajėgos.
Policija, įtariant „TikTok“ žvaigždės nužudymu, sulaikė du įtariamuosius, tai šiek tiek vyresni vyrai, nei 32-ejų metų „Niežas“.
Policijos departamentas praneša, kad bute vyko išgertuvės. 38-erių metų sulaikytajam nustatytas vidutinis, beveik pustrečios promilės girtumas, o 44-erių metų įtariamajam lengvas, kiek mažesnis nei pusantros promilės girtumas. Abu įtariamieji uždaryti į areštinę.
Paaiškėjo, kad vienas sulaikytųjų, 38-erių metų įtariamasis – nužudytojo sugyventinis Paulius. Šis vyras ne kartą per savo transliacijas yra grasinęs sumušti, subadyti Nerijų Ambajevą.
„Nežinau, kas jam nepatinka, pastoviai jam viskas nepatinka, jis mane… Aš jį, sakau, vieną kartą taip sudaužysiu“, – sakė jis.
„Matot peilį šitą? Dabar Nerką subadysiu“, – grasino jis.
Viena filmuotis nepanorusi, tame pačiame daugiabutyje gyvenanti kaimynė žurnalistui sakė, kad negirdėjo jokio triukšmo. Moteris minėjo, kad neseniai grįžo namo, galimai kažkoks konfliktas įvyko dar prieš jai sugrįžtant. Nužudymu įtariamas aukos sugyventinis žinomas policijai, jis teistas ne vieną kartą.
Kone 30 tūkstančių sekėjų savo paskyroje turėjęs nužudytas „tiktokeris“ populiarumo sulaukė dėl savo triukšmingų transliacijų, kuriose ir pats grasina smurtu kitiems, pasakoja apie ligas, benamio gyvenimą, polinkius kvaišalams ir kitas bėdas.
„Bububu, nematai, tau akinius nupiešt? Mes tau pasakysim tiesiai, šliaužk iš to Kauno. – Pareigūnai čia tau mažai padės, tu stokis savo kojytėm“, – sakė jis.
Pernai socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdai, kuriuose užfiksuota, kaip „Niežas“ mušamas ir spardomas Kaune, viskas buvo transliuojama į tą patį „TikTok“. Priešiškumo socialinių tinklų veikėjas greičiausiai susilaukė dėl savo seksualinės orientacijos, taip pat ir dėl to, kad grasindavo prekybos centruose užkrėsti daržoves, kad skleisdavo smurtinius pasisakymus apie vaikus.
