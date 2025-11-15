Pasklidus naujienai apie „TikTok“ veikėjo nužudymą, žaibiškai plinta jo antros pusės įrašas: jame – šokiruojantys grasinimai

Juose – necenzūrinė leksika ir grasinimai.
Paplito įrašas
Vaizdo įraše, neseniai paplitusiame socialinėje erdvėje, Nerijaus širdies draugas Paulius, vartodamas necenzūrinę leksiką, keikiasi ir grasina susidorojimu. Žodžiai galimai nukreipti į N. Ambajevą-Niežą.
„Nežinau, kas jam nepatinka, pastoviai viskas nepatinka. Jis mane už**sa... Aš sakau, aš jį vieną kartą taip sudaužysiu, kad jis k**va... Sako, daužai... Paimi viešbučius, dar jisai išsi**sinėja...“, – sakoma įraše.
Portalo delfi.lt teigimu, vienas iš įtariamųjų (gimęs 1987 m.) – aukos antroji pusė. Įtariamasis žinomas teisėsaugai ir ne kartą teistas.
Buvo nužudytas
Primename, kad pranešimas apie nužudymą Švitrigailos gatvėje gautas apie 17.30 val.
Pranešta, kad bute antrame aukšte guli nudurtas žmogus. Atvykę medikai konstatavo vyro (g. 1993) mirtį.
Policijos pareigūnai sulaikė du įtariamuosius, gimusius 1987 ir 1981 metais.
Naujausiomis žiniomis, 1987 ir 1981 metais gimę įtariamieji uždaryti į areštinę. Vienam jų nustatytas 2,31 promilės girtumas, kitam – 1,31 promilės.
Naujienų portalo tv3.lt duomenimis nužudytas asmuo – liūdnai pagarsėjęs „TikTok“ veikėjas, pravarde Niežas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Kas buvo Nerijus Ambajevas?
Nerijaus Ambajevo vardas socialiniuose tinkluose atsirado maždaug prieš dvejus metus. Jis išgarsėjo ne maisto receptais, ne humoro turiniu ar gyvenimo būdo patarimais – o savo provokuojančiais, dažnai agresyviais, apsvaigusio elgesio kupinais vaizdo įrašais ir tiesioginėmis transliacijomis.
Vyras turėjo daugiau nei 27 tūkstančius sekėjų „TikTok“ platformoje, tačiau sekamas buvo ne dėl kūrybos – daugeliui jis tapo savotišku memu, o kartais – patyčių objektu. Niežas nevengė viešai pasakoti apie asmeninius sunkumus, benamiškumą, apsilankymus nakvynės namuose ir priklausomybės problemas.
Jo gyvenimas slinko nuo konflikto prie konflikto – nuo triukšmingų transliacijų iki konfliktų gatvėje. Socialiniuose tinkluose gausu įrašų, kuriuose jis: keikia žiūrovus, provokuoja kitus tiktokerius, grasina smurtu, reiškia priešiškumą vaikams, pasakoja apie tariamas ligas ar gyvenimo istorijas, kurios sukeldavo viešą pasipiktinimą.
Jo transliacijos neretai vykdavo būnant apsvaigus nuo alkoholio – tai pats ne kartą pripažino.
Skaudžiausias incidentas: linčo teismą primenanti drama Kaune
Vienas labiausiai aptarinėtų Niežo epizodų įvyko praėjusiais metais Kaune. Tada socialiniuose tinkluose ėmė plisti šokiruojantys vaizdai, kuriuose matyti, kaip jis stumdomas, žeminamas, mušamas, spardomas, purškiamas ašarinėmis dujomis ir tempiamas iš bendrabučio koridoriaus į lauką. Viskas buvo transliuojama tiesiogiai „TikTok“.
Štai viename iš pirmųjų pasidalintų įrašų užfiksuojama, kaip daugiabučio koridoriuje viena moteris prieina prie ant kėdės sėdinčio Niežo ir keletą kartų smogia jam į veidą, taip parklupdydama vyrą.
Varomas lauk, vyras prašo palaukti ir teigia, kad iš daugiabučio išeis, tačiau jį pagriebia prieš tai jam į veidą smūgiavusi moteris ir galiausiai išstumia „TikTok“ išgarsėjusį vyrą į daugiabučio kiemą.
Liudininkai tuomet teigė, kad grupė asmenų norėjo pamokyti Niežą dėl jo pasisakymų – jis ne kartą buvo išsakęs priešiškus, smurtą prieš vaikus skatinančius pareiškimus. Vienoje transliacijoje jis yra sakęs, kad mažų vaikų nemėgsta ir galėtų jiems pakenkti.
Bandymų keistis buvo, bet jie vis žlugdavo
Po Kauno incidento Nerijus buvo užsiminęs apie planus vykti į reabilitaciją. Socialiniuose tinkluose jis rinko pinigus kelionei, pirko drabužius, sakė „norintis susiimti“, tačiau galiausiai į reabilitacijos centrą taip ir nenuvyko – vietoje to, kaip tikino liudininkai, toliau girtavo.
Į konfliktus įsiveldavo ir dėl smulkmenų. Vienu metu pasakojo, kad Londone yra „uždarbiavęs parsidavinėdamas gėjams“, kitame įraše – grasindavo „užkrėsti daržovių skyrių“ prekybos centre.
Socialiniuose tinkluose žinia apie jo žūtį sukėlė įvairias reakcijas. Vieni šokiruoti, kiti reiškia užuojautą, treti – atvirai tyčiojasi.
