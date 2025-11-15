Petras Daunys ir Rasa Barauskaitė išgirdo teismo verdiktą: teks paploninti piniginę

Taip pat atskleista, kiek teks paploninti piniginę.
Teks sumokėti brokerei
Portalo alfa.lt žiniomis, Vilniaus miesto apylinkės teismas penktadienį patenkino NT brokerės Vilmos Kelmelės ieškinį, kuriuo buvo prašoma P. Daunį ir R. Barauskaitę iškeldinti iš buto, kurį šie nuomojosi.
Minėto portalo duomenimis, kartu jie turės solidariai atlyginti susidariusią skolą. Nors prieš keletą savaičių Alfa.lt skelbė, kad ši skola už būsto nuomą ir komunalinius mokesčius gali siekti apie 2,2 tūkst. eurų, dabar aiškėja, kad pora iš viso yra skolinga 8374 eurus.
Bendrai ši istorija jiems gali atsieiti apie 11 tūkst. eurų, nes teismas NT brokerei dar priteisė iš P. Daunio ir R. Barauskaitės po 1354,95 euro nuo kiekvieno bylinėjimosi išlaidų.
Padavė į teismą
Primename, kad anksčiau, portalas Alfa.lt pranešė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla, kurioje nekilnojamojo turto brokerė Vilma Kelmelė siekia porą iškeldinti iš užimamo buto ir priteisti skolą, kuri, kai byla pasiekė teismą praėjusį pavasarį, galėjo siekti apie 2,2 tūkst. eurų, o šiuo metu – būti dar didesnė.
Byla teismą pasiekė po to, kai, kaip teigiama, pora nebevykdė mokėjimų už butą, kuriame buvo apsigyvenusi. Spalio viduryje jau buvo surengtas parengiamasis teismo posėdis, tačiau, kaip nurodoma, nei P. Daunys, nei R. Barauskaitė jame nepasirodė.
Pati verslininkė situaciją komentuoja lakoniškai. Minėtam portalui susisiekus su R. Barauskaite, ši teigė apie bylą nieko nežinanti.
P. Daunys situaciją pristatė kitaip ir teigė, kad Rasa su byla nėra susijusi, tačiau neslėpė, kad tokia byla yra.
„Yra situacija abipusė – aš ją padavęs į teismą, ji mane. Mes išsiaiškinsime. Žinai, aš dabar čia tau asmeninių dalykų, dėl ko viskas įvyko ir panašiai, nepasakosiu tikrai. <...> Būna, gyvenime dalykai nutinka, eini, išsisprendi į teismą. Iškeldins, neiškeldins – viskas bus sutvarkyta. Jūs mažiausiai pergyvenkite dėl manęs“, – teigė atlikėjas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!