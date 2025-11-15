Sostinės Lazdynų mikrorajoną norima atnaujinti išsaugant architektūrinį rajono identitetą

„Daugelis Lazdynų pastatų sparčiai sensta, todėl renovacijos ir atnaujinimo procesai yra neišvengiami. Tačiau svarbiausia – susitarti, kad jie būtų planuojami kompleksiškai, atsižvelgiant į vietovės paveldo statusą, architektūrinę vertę ir išskirtinį urbanistinį charakterį“, – savivaldybės pranešime teigė miesto vyriausioji architektė Laura Kairienė.
Anot pranešimo, pagrindinis gairių tikslas – pritaikyti rajoną šiuolaikiniams gyventojų poreikiams, užtikrinant architektūros ir urbanistinės tapatybės išsaugojimą.
Gairės rengiamos remiantis išsamia ekspertų analize ir Lazdynų gyventojų įžvalgomis – jiems rūpi išsaugoti rajono unikalumą, čia gausu želdinių, patogus judėjimas pėsčiomis, tačiau trūksta viešųjų erdvių ir paslaugų įvairovės, mažai naujų statybų.
„Ekspertinis darbas įtraukiant vietos bendruomenę vyksta jau nuo balandžio mėnesio. Rengiamos gairės apims kur kas platesnes temas, tačiau šiuo metu viena didžiausių aktualijų – pastatų renovacija ir jos sprendinių suderinamumas su Lazdynų vizualiniu identitetu“, – teigė L. Kairienė.
Pasak pranešimo, specialistai rekomenduoja planuoti ne pavienių namų, o ištisų jų grupių renovaciją, siekiant išlaikyti architektūrinę darną, spalvinę vienovę ir vientisą rajono charakterį, taip pat siūloma išlaikyti esamą šviesią spalvinę gamą, vengiant tamsių pilkų atspalvių.
Ekspertai pabrėžia, kad Lazdynams būdingi elementai – balkonų formos, jų apdaila bei smulkios architektūrinės detalės – yra šio mikrorajono tapatybės dalis. Atnaujinimo metu svarbu ne tik atkurti, bet ir išsaugoti šias detales, kurios suteikia vietai istorinės vertės.
Planuojama, kad gairės bus parengtos iki 2026 metų kovo pabaigos.
„Neakivaizdinis Vilnius“ rašo, kad Lazdynai – vienas pirmųjų sostinės gyvenamųjų mikrorajonų, pastatytų pagal naujųjų Europos priemiesčių pavyzdį. Į Lazdynus gyventojai pradėjo keltis apie 1969 metus, o paskutiniai 16 aukštų monolitiniai daugiabučiai pastatyti 1985 metais.
Rajono architektai Vytautas Čekanauskas, Vytautas Brėdikis, Vytautas Kazimieras Balčiūnas, Gediminas Valiuškis bei statytojai Algimantas Kleinotas, Vincentas Šileika buvo apdovanoti sovietų Lenino premija.
Mikrorajonas yra į vakarus nuo miesto centro, dešiniajame Neries krante, nuo likusio miesto jį skiria kalvos, Neries vingiai, jis ribojasi su Karoliniškėmis, Lazdynėliais ir Bukčiais, Lazdynų tiltas jį jungia su Vilkpėde, o Gariūnų tiltas – su Gariūnais, be to, Vilniaus vakarinis aplinkkelis skiria rajoną nuo Gudelių ir Girulių miško, čia yra dalis Pasakų parko,
Lazdynuose veikia Greitosios pagalbos ligoninė, yra Šv. Jono Bosko bažnyčia, „Litexpo“ parodų rūmai, naujas Lazdynų baseinas, jame yra bent keturios skulptūros – „Darbininkas“, „Kanklininkė“, „Rytas“, „Vėtrungė“.
