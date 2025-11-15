Vilniuje, namo kieme šovęs vyras pateko į ligoninę

Anot Policijos departamento, trečiadienį apie 9 val. V. Sirokomlės gatvėje, namo kieme, 1951 metais gimęs vyras, išsitraukęs daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą, vieną kartą iš jo iššovė.
Vyras dėl sveikatos sutrikimo pristatytas ir paguldytas į ligoninę.
Įvykio aplinkybės nustatinėjamos.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais.
