 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje, namo kieme šovęs vyras pateko į ligoninę

2025-11-15 09:08 / šaltinis: BNS
2025-11-15 09:08

Vilniuje, namo kieme, šovęs vyras išvežtas į ligoninę.

Policija (nuotr. Elta)

Vilniuje, namo kieme, šovęs vyras išvežtas į ligoninę.

REKLAMA
0

Anot Policijos departamento, trečiadienį apie 9 val. V. Sirokomlės gatvėje, namo kieme, 1951 metais gimęs vyras, išsitraukęs daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą, vieną kartą iš jo iššovė.

Vyras dėl sveikatos sutrikimo pristatytas ir paguldytas į ligoninę.

Įvykio aplinkybės nustatinėjamos.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų