Nužudytas liūdnai pagarsėjęs „TikTok“ veikėjas: policija skelbia detales

Jo duomenimis, apie 17 val. Švitrigailos gatvėje peiliu mirtinai sužalotas 1993 metais gimęs vyras.
1987 ir 1981 metais gimę įtariamieji uždaryti į areštinę. Vienam jų nustatytas 2,31 promilės girtumas, kitam – 1,31 promilės.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Nužudymas Vilniuje: auka – liūdnai pagarsėjęs „tiktokeris“, sulaikyti 2 įtariamieji(17 nuotr.)
Vilniuje nužudytas Nerijus Ambajevas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje nužudytas „tiktokeris“ Nerijus Ambajevas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naujienų portalo tv3.lt duomenimis nužudytas asmuo – liūdnai pagarsėjęs „TikTok“ veikėjas, pravarde Niežas.
Socialinių tinklų platformoje „TikTok“ išpopuliarėjęs vyras, žinomas pravarde Niežas, turi daugiau nei 27 tūkst. sekėjų ir yra gerai žinomas dėl savo prieštaringų, dažnai šokiruojančių pasisakymų. Jo tiesioginių transliacijų metu skambėdavo necenzūrinė leksika, žeminantys komentarai ir atviri pareiškimai apie smurtą bei agresiją.
Šaltinis:
BNS ir tv3.lt
