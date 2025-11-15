 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Neblaivūs prie vairo įkliuvo du pareigūnai ir karys

2025-11-15 08:25 / šaltinis: BNS
2025-11-15 08:25

Neblaivūs prie vairo penktadienį ir šeštadienio naktį įkliuvo du pareigūnai bei karys.

Policijos švyturėliai (nuotr. Elta)

Neblaivūs prie vairo penktadienį ir šeštadienio naktį įkliuvo du pareigūnai bei karys.

5

Anot Policijos departamento pranešimo, penktadienį apie 11 val. Alytaus rajone, Venciūnų kaime, sustabdytas automobilis „Audi A8“, kurį ne tarnybos metu vairavo neblaivus Bendrojo pagalbos centro specialistas, gimęs 1990 metais. 

Jam nustatytas 0,71 promilės girtumas.

Dėl to surašytas administracinių nusižengimų protokolas.

Įkliuvo neblaivi pareigūnė

Naktį iš penktadienio į šeštadienį, tuoj po vidurnakčio, Telšiuose, Luokės gatvėje, sustabdytas automobilis „Smart Forfour“, jį vairavo ne tarnybos metu neblaivi Telšių rajono policijos pareigūnė, gimusi 1996 metais. Jai nustatytas 2,17 promilės girtumas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl šio atvejo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Neblaivus karys kliudė stulpą

Ape 1 val. 40 min. Kaune, kelio Vilnius-Klaipėda 98-ajame kilometre, automobilis „Mercedes Benz“ kliudė apšvietimo stulpą. Šią transporto priemonę ne tarnybos metu vairavo Lietuvos kariuomenės karys, gimęs 1998 metais. Jam nustatytas 0,52 promilės girtumas.

Vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

