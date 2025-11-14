Padėkite surasti – policija ieško be žinios pradingusios moters

Šių metų lapkričio 11 d. apie 10 val. aštuoniasdešimt vienerių metų amžiaus senolė išėjo iš savo namų, Vilniaus r., Maišiagalos sen., Kiemelių k., ir iki šiol negrįžo.
Dingusios senolės požymiai: apie 160 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, žilų plaukų. Išeidama vilkėjo žalią (chaki) striukę, su savimi turėjo raudonas vaikščiojimo lazdas. Moteris prastai orientuojasi aplinkoje.
Asmenis, mačiusius šią senolę ar žinančius jos buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokią reikšmingą informaciją, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Katriną Orlovskają, tel. +370 700 57673, mob. +370 672 01783, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
