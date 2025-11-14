 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Padėkite surasti – policija ieško be žinios pradingusios moters

2025-11-14 14:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 14:44

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnai ieško dingusios be žinios Marijos Tomilinos (gim. 1944 m.).

Padėkite surasti – policija ieško pradingusios moters (nuotr. Policijos)

0

Šių metų lapkričio 11 d. apie 10 val. aštuoniasdešimt vienerių metų amžiaus senolė išėjo iš savo namų, Vilniaus r., Maišiagalos sen., Kiemelių k., ir iki šiol negrįžo.

Dingusios senolės požymiai: apie 160 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, žilų plaukų. Išeidama vilkėjo žalią (chaki) striukę, su savimi turėjo raudonas vaikščiojimo lazdas. Moteris prastai orientuojasi aplinkoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

Asmenis, mačiusius šią senolę ar žinančius jos buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokią reikšmingą informaciją, prašytume nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Katriną Orlovskają, tel. +370 700 57673, mob. +370 672 01783, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

