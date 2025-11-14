Kraupūs radiniai dviejuose Lietuvos mietuose: aptikti yrantys kūnai

Kaip penktadienį nurodė Policijos departamentas, bute Kauno Sąjungos aikštėje apie 9 val. rasti 1966 metais gimusio vyro palaikai.
Uostamiestyje, bute Taikos prospekte, panašiu metu aptiktas 1951 metais gimusios moters kūnas.
Abiejų žmonių palaikai rasti irimo stadijoje, pradėti ikiteisminiai tyrimai jų mirties priežasčiai nustatyti.
