TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kraupūs radiniai dviejuose Lietuvos mietuose: aptikti yrantys kūnai

2025-11-14 08:12 / šaltinis: BNS
2025-11-14 08:12

Kaune ir Klaipėdoje ketvirtadienio rytą rasti yrantys vyro ir moters kūnai.

Žvakė, policija (nuotr. 123rf.com ir SCANPIX)

Kaune ir Klaipėdoje ketvirtadienio rytą rasti yrantys vyro ir moters kūnai.

0

Kaip penktadienį nurodė Policijos departamentas, bute Kauno Sąjungos aikštėje apie 9 val. rasti 1966 metais gimusio vyro palaikai.

Uostamiestyje, bute Taikos prospekte, panašiu metu aptiktas 1951 metais gimusios moters kūnas.

Abiejų žmonių palaikai rasti irimo stadijoje, pradėti ikiteisminiai tyrimai jų mirties priežasčiai nustatyti.

