Policija prašo visuomenės pagalbos surandat nuo kalėjimo besislapstantį Evaldą

Pareigūnai ieško Evaldo Bernoto, gimusio 1994 m., kuris slapstosi nuo bausmės atlikimo, už padarytą nusikalstamą veiką, numatytą LR Baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d. – fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas.
Gyventojų, turinčių informacijos apie šį asmenį ar žinančių galimas jo buvimo vietas, prašome kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112 arba pateikti informaciją interneto svetainėje ePolicija.lt.
Bet kokia informacija yra labai svarbi.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!