  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija prašo visuomenės pagalbos surandat nuo kalėjimo besislapstantį Evaldą

2025-11-14 14:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 14:18

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai vykdo besislapstančio asmens paiešką.

Policijos ieškomas vyras (nuotr. Policijos)

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai vykdo besislapstančio asmens paiešką.

Pareigūnai ieško Evaldo Bernoto, gimusio 1994 m., kuris slapstosi nuo bausmės atlikimo, už padarytą nusikalstamą veiką, numatytą LR Baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d. – fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas.

Gyventojų, turinčių informacijos apie šį asmenį ar žinančių galimas jo buvimo vietas, prašome kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112 arba pateikti informaciją interneto svetainėje ePolicija.lt.

Bet kokia informacija yra labai svarbi.

