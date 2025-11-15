 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Laidų vedėja Ugnė Martusevičiūtė gyvenimo neįsivaizduoja be 1 dalyko: „Niekada nesijaučiu vieniša"

2025-11-15 07:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 07:30

Ugnę Martusevičiūtę pažįsta visi, kas bent kiek domisi Lietuvos muzikiniu gyvenimu. Tai TV3.lt laidos „Kažkas Naujo“ vedėja, laidų prodiuserė, žurnalistė ir gyvūnų mylėtoja. Ugnė Sostinėje gyvena kartu su katinu Barbosu.

Barbosas yra ne šiaip koks namų augintinis. Jis turi ir savo nuomonę, ir labai išraiškingą charakterį.

Marijus Mikutavičius ir Ugnė Martusevičiūtė laidoje „Žaidimų kambarys“
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Marijus Mikutavičius ir Ugnė Martusevičiūtė laidoje „Žaidimų kambarys“

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Barbosui labai patinka mano balsas. Šiaip aš jam kartais sukuriu kokią nors dainelę iš jo vardo, su melodijomis visokiomis, jam patinka. Aš matau, kad jis džiaugiasi, kai aš tai darau. Tai tikrai tenka namuose padainuoti“, – šyptelėjo ji.

Gyvūnai supa nuo mažens

Ugnė nuo pat vaikystės augo katinų apsuptyje. Kai jai buvo vos šešeri, tėtis padovanojo rusų mėlynosios veislės katytę.

Po to Ugnė labai norėjo šuniuko. Tėvai buvo prieš tokį dukros norą. Todėl Ugnė nusprendė auginti... Džiungarijos žiurkėnus!

„Tai tokie mažiukai žiurkėniukai – gal šiek tiek buvau pervertinusi, šiaip viskas tvarkoje, smagūs gyvūnėliai, bet gal labiau tokia buvo vaiko užgaida. Bet tada, kai persikrausčiau į Vilnių studijuoti, vėl norėjau gyvūno. Katės neleido tada auginti nuomotame bute, tai nusprendžiau auginti žiurkes, tas su ilgomis uodegomis. Jos pas mane 3-ejus metus pragyveno“, – dalijosi moteris.

Kai Ugnė atvyko gyventi į Vilnių, baigė žurnalistikos mokslus, nusprendė, kad namuose ji nebebus viena. Namuose turi lakstyti katinas.

„Niekada nesijaučiu vieniša. Aš gaminu valgyti – jis kažkur trinasi aplink kojas. Net kai einu praustis, jis vis tiek noriu būti kartu. Mes visur drauge kažką veikiam su juo namuose. Ir šiaip atrodo, kad katės spinduliuoja ramybę“, – kalbėjo U. Martusevičiūtė.

Kaip Barbosas pakeitė Ugnės požiūrį į santykius pamatysite šį šeštadienį, 9:00 val. TV3 laidoje „Gyvūnų pasaulis”!

 

