Laidų vedėja Ugnė Martusevičiūtė gyvenimo neįsivaizduoja be 1 dalyko: „Niekada nesijaučiu vieniša“

Barbosas yra ne šiaip koks namų augintinis. Jis turi ir savo nuomonę, ir labai išraiškingą charakterį.
„Barbosui labai patinka mano balsas. Šiaip aš jam kartais sukuriu kokią nors dainelę iš jo vardo, su melodijomis visokiomis, jam patinka. Aš matau, kad jis džiaugiasi, kai aš tai darau. Tai tikrai tenka namuose padainuoti“, – šyptelėjo ji.
Gyvūnai supa nuo mažens
Ugnė nuo pat vaikystės augo katinų apsuptyje. Kai jai buvo vos šešeri, tėtis padovanojo rusų mėlynosios veislės katytę.
Po to Ugnė labai norėjo šuniuko. Tėvai buvo prieš tokį dukros norą. Todėl Ugnė nusprendė auginti... Džiungarijos žiurkėnus!
„Tai tokie mažiukai žiurkėniukai – gal šiek tiek buvau pervertinusi, šiaip viskas tvarkoje, smagūs gyvūnėliai, bet gal labiau tokia buvo vaiko užgaida. Bet tada, kai persikrausčiau į Vilnių studijuoti, vėl norėjau gyvūno. Katės neleido tada auginti nuomotame bute, tai nusprendžiau auginti žiurkes, tas su ilgomis uodegomis. Jos pas mane 3-ejus metus pragyveno“, – dalijosi moteris.
Kai Ugnė atvyko gyventi į Vilnių, baigė žurnalistikos mokslus, nusprendė, kad namuose ji nebebus viena. Namuose turi lakstyti katinas.
„Niekada nesijaučiu vieniša. Aš gaminu valgyti – jis kažkur trinasi aplink kojas. Net kai einu praustis, jis vis tiek noriu būti kartu. Mes visur drauge kažką veikiam su juo namuose. Ir šiaip atrodo, kad katės spinduliuoja ramybę“, – kalbėjo U. Martusevičiūtė.
Kaip Barbosas pakeitė Ugnės požiūrį į santykius pamatysite šį šeštadienį, 9:00 val. TV3 laidoje „Gyvūnų pasaulis”!
