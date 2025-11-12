Netikėti automobilių patikros Lietuvoje rezultatai: kas antras vairuotojas – žiemai nepasiruošęs

Degalinių tinklo „Circle K“ kartu su „TUV NORD Lietuva“ techninės apžiūros specialistais surengtos nemokamos patikros metu Vilniuje ir jo apylinkėse buvo patikrinta daugiau nei 230 automobilių.
Daugiau nei pusė – su trūkumais
Rezultatai parodė, kad tik 44 proc. tikrintų automobilių buvo visiškai tvarkingi. Likusi dalis – net 56 proc. – turėjo įvairių trūkumų. Nors dalis jų buvo smulkūs, kiti kėlė tiesioginį pavojų eismo saugumui.
Didžiausia problema, kurią kontrolieriai fiksavo kas ketvirtam automobiliui (25 proc.) – netinkamai sureguliuoti artimųjų šviesų bei rūko žibintai.
Pasak „TUV NORD“ Vilniaus techninės apžiūros padalinio vadovo Tomo Bagdanavičiaus, vairuotojai vis dar skiria per mažai dėmesio matomumą užtikrinančioms sistemoms. „Artimųjų šviesų būklė yra vienas svarbiausių saugumo faktorių tamsiuoju metu.
Net ir nedidelis apšvietimo nuokrypis gali akinti kitus eismo dalyvius arba neužtikrinti tinkamo matomumo pačiam vairuotojui“, – teigė T. Bagdanavičius.
Seniausias BMW – pavyzdys visiems
Nors 56 proc. automobilių su trūkumais atrodo daug, iniciatoriai pastebi teigiamą tendenciją. „Circle K“ degalinių tinklo generalinis direktorius Skirmantas Mačiukas teigia, kad sąmoningumas auga. „Pavasarį vykusios analogiškos akcijos metu techninių trūkumų turėjo net du trečdaliai automobilių, o šįkart jų dalis sumažėjo iki 56 proc. Tai rodo, kad vairuotojai vis labiau rūpinasi savo transporto priemonėmis“, – sakė S. Mačiukas.
Specialistus nustebino ir patikrintų automobilių amžiaus įvairovė. Seniausias patikrintas automobilis buvo 1990-ųjų gamybos BMW, o naujausias – 2024-ųjų „Škoda“. Abu jie buvo įvertinti kaip visiškai tvarkingi. „1990-ųjų BMW buvo puikus pavyzdys, kad saugumas priklauso ne nuo automobilio amžiaus, o nuo savininko atsakomybės ir reguliarios priežiūros“, – pabrėžė T. Bagdanavičius.
Gera žinia ta, kad vairuotojai itin atsakingai rūpinasi padangomis. Net 95 proc. visų patikrintų automobilių padangų protektoriaus gylis atitiko reikalavimus.
