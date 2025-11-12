 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Netikėti automobilių patikros Lietuvoje rezultatai: kas antras vairuotojas – žiemai nepasiruošęs

2025-11-12 11:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 11:01

Nors nuo lapkričio 10-osios jau įsigaliojo privalomas žieminių padangų naudojimo reikalavimas, specializuota automobilių patikra atskleidė neraminančią tendenciją: daugiau nei pusė vairuotojų žiemą pasitinka turėdami techninių trūkumų, o dažniausia problema – netvarkingi žibintai.

Automobilio patikra (nuotr. Organizatorių)

Nors nuo lapkričio 10-osios jau įsigaliojo privalomas žieminių padangų naudojimo reikalavimas, specializuota automobilių patikra atskleidė neraminančią tendenciją: daugiau nei pusė vairuotojų žiemą pasitinka turėdami techninių trūkumų, o dažniausia problema – netvarkingi žibintai.

REKLAMA
0

Degalinių tinklo „Circle K“ kartu su „TUV NORD Lietuva“ techninės apžiūros specialistais surengtos nemokamos patikros metu Vilniuje ir jo apylinkėse buvo patikrinta daugiau nei 230 automobilių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau nei pusė – su trūkumais

Rezultatai parodė, kad tik 44 proc. tikrintų automobilių buvo visiškai tvarkingi. Likusi dalis – net 56 proc. – turėjo įvairių trūkumų. Nors dalis jų buvo smulkūs, kiti kėlė tiesioginį pavojų eismo saugumui.

REKLAMA

Didžiausia problema, kurią kontrolieriai fiksavo kas ketvirtam automobiliui (25 proc.) – netinkamai sureguliuoti artimųjų šviesų bei rūko žibintai.

Pasak „TUV NORD“ Vilniaus techninės apžiūros padalinio vadovo Tomo Bagdanavičiaus, vairuotojai vis dar skiria per mažai dėmesio matomumą užtikrinančioms sistemoms. „Artimųjų šviesų būklė yra vienas svarbiausių saugumo faktorių tamsiuoju metu.

REKLAMA
REKLAMA

Net ir nedidelis apšvietimo nuokrypis gali akinti kitus eismo dalyvius arba neužtikrinti tinkamo matomumo pačiam vairuotojui“, – teigė T. Bagdanavičius.

Seniausias BMW – pavyzdys visiems

Nors 56 proc. automobilių su trūkumais atrodo daug, iniciatoriai pastebi teigiamą tendenciją. „Circle K“ degalinių tinklo generalinis direktorius Skirmantas Mačiukas teigia, kad sąmoningumas auga. „Pavasarį vykusios analogiškos akcijos metu techninių trūkumų turėjo net du trečdaliai automobilių, o šįkart jų dalis sumažėjo iki 56 proc. Tai rodo, kad vairuotojai vis labiau rūpinasi savo transporto priemonėmis“, – sakė S. Mačiukas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Specialistus nustebino ir patikrintų automobilių amžiaus įvairovė. Seniausias patikrintas automobilis buvo 1990-ųjų gamybos BMW, o naujausias – 2024-ųjų „Škoda“. Abu jie buvo įvertinti kaip visiškai tvarkingi. „1990-ųjų BMW buvo puikus pavyzdys, kad saugumas priklauso ne nuo automobilio amžiaus, o nuo savininko atsakomybės ir reguliarios priežiūros“, – pabrėžė T. Bagdanavičius.

Gera žinia ta, kad vairuotojai itin atsakingai rūpinasi padangomis. Net 95 proc. visų patikrintų automobilių padangų protektoriaus gylis atitiko reikalavimus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų