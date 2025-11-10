 
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Domino efektas? Saugumo spragą kiniškuose autobusuose radę norvegai privertė danus imtis veiksmų

2025-11-10 21:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 21:07

Norvegijoje atliktas slaptas kibernetinio saugumo testas, atskleidęs, kad kiniškus „Yutong“ elektrinius autobusus galima nuotoliniu būdu sustabdyti, sukėlė didelį susirūpinimą ir kaimyninėje Danijoje. Paaiškėjo, kad Danijos viešojo transporto operatoriai taip pat naudoja šimtus šio gamintojo autobusų.

„Yutong“ autobusas (nuotr. gamintojo)

0

Norvegijos bendrovės „Ruter“ atliktas tyrimas parodė, kad gamintojas „Yutong“ autobusuose turi paliktą nuotolinę prieigą. Nors ji skirta programinės įrangos atnaujinimams ir diagnostikai, ši funkcija teoriškai leidžia gamintojui nuotoliniu būdu autobusą ir deaktyvuoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Didžiausia Danijos transporto operatorė „Movia“ patvirtino, kad šiuo metu vien jos parke naudojami 469 kiniški elektriniai autobusai, iš kurių net 262 yra būtent „Yutong“ gamintojo.

Nors bendrovė teigia, kad jokių incidentų, susijusių su piktavališku sistemų naudojimu, kol kas nebuvo užfiksuota, pati teorinė galimybė kelia rimtą susirūpinimą dėl saugumo.

„Movia“ operacijų direktorius Jeppe Gaardas, patvirtinęs, kad gavo informaciją apie rizikas, situacijos nedramatizavo, tačiau perkėlė problemą į platesnį kontekstą.

„Tai nėra išskirtinai kiniškų autobusų problema. Tai visų tipų transporto priemonių ir įrenginių, kuriuose sumontuota kiniška elektronika, problema,“ – teigė jis.

Bendrovė jau pradėjo konsultacijas su Danijos civilinės saugos ir krizių valdymo agentūra (Samsik). Agentūros atstovai patvirtino, kad jau anksčiau buvo pateikę transporto sektoriui rekomendacijas dėl rizikų, susijusių su kiniškų autobusų įsigijimu.

Norvegijos specialistai nustatė, kad paprasčiausias būdas apsisaugoti – fiziškai išimti SIM korteles, taip atjungiant autobusus nuo interneto. Tačiau patys norvegai šio žingsnio nesiėmė, nes tai kartu paralyžiuotų ir kitas svarbias, su internetu susietas transporto valdymo sistemas.

Reaguodama į kilusį nerimą, pati „Yutong“ pateikė oficialų atsakymą. Gamintojas teigia griežtai besilaikantis visų ES ir vietos įstatymų bei pramonės standartų. Bendrovė patikino, kad visi ES eksploatuojamų autobusų duomenys yra saugomi „Amazon Web Services“ (AWS) duomenų centre Frankfurte.

„Šie duomenys naudojami išskirtinai transporto priemonių priežiūrai, optimizavimui ir garantiniam aptarnavimui. Duomenys yra apsaugoti šifravimu ir prieigos kontrolės priemonėmis. Be kliento sutikimo niekas negali prieiti prie šių duomenų ar jų peržiūrėti“, – „The Guardian“ teigė „Yutong“ atstovas spaudai.

