Absurdiškas teismo sprendimas: vairuotojas nubaustas už valytuvų įjungimą

Incidentas prasidėjo, kai vairuotojas, važiuodamas per lietų, prarado automobilio kontrolę. Tyrimo metu paaiškėjo, kad avarijos momentu jis bandė pakeisti valytuvų veikimo greitį. Problema – norint tai padaryti, jam teko naudotis centriniu lietimui jautriu ekranu.
Žemesnės instancijos teismas vairuotojui skyrė 200 eurų baudą ir mėnesiui atėmė teisę vairuoti. Motyvas – jis neteisėtai naudojosi elektroniniu prietaisu. Vairuotojui apskundus sprendimą, Karlsrūhės teismas paliko nuobaudą galioti.
Teismo aiškinimu, nors naudotis įmontuotais ekranais ir galima, tai leistina tik tuo atveju, jei funkcijos įjungimas reikalauja „trumpo žvilgsnio“. Viską dar labiau komplikuoja tai, kad šis „trumpas žvilgsnis“ yra subjektyvus ir priklauso nuo oro bei eismo sąlygų.
Iš esmės teismas konstatavo, kad teisiškai naudojimasis centriniu automobilio ekranu prilyginamas naudojimuisi mobiliuoju telefonu. Ir tai, kas stebina labiausiai, taikoma visoms funkcijoms, įskaitant valytuvus ar klimato kontrolę.
Šis sprendimas sukėlė didžiulį pasipiktinimą. Akivaizdu, kad vairuotojas negali sustoti kelkraštyje kiekvieną kartą, kai pasikeičia lietaus intensyvumas ar kitas automobilis aptaško stiklą.
Sprendimas atrodo absurdiškas ir dėl kitos priežasties. Visi automobiliai, kuriuose valdymas perkeltas į ekranus, yra legaliai sertifikuoti ir parduodami Europos Sąjungoje.
Tai reiškia, kad ES institucijos juos pripažino saugiais. Tačiau dabar Vokietijos teismai visą atsakomybę už gamintojų priimtus neapgalvotus ergonomikos sprendimus perkelia ant vairuotojų pečių, baudžiant juos už tai, kad jie tiesiog bando saugiai matyti kelią.
