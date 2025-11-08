 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Absurdiškas teismo sprendimas: vairuotojas nubaustas už valytuvų įjungimą

2025-11-08 15:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 15:00

Vairuotojams draudžiama naudotis telefonu prie vairo – tai žino visi. Tačiau Vokietijoje sukurtas precedentas, kai vairuotojas gavo baudą ir neteko teisių vien todėl, kad bandė įjungti... automobilio valytuvus. Šis, iš pažiūros, absurdiškas Karlsrūhės Aukštesniojo apygardos teismo sprendimas atvėrė pavojingą Pandoros skrynią, susijusią su modernių automobilių lietimui jautriais ekranais.

Automobilio langas (nuotr. Pexels)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Incidentas prasidėjo, kai vairuotojas, važiuodamas per lietų, prarado automobilio kontrolę. Tyrimo metu paaiškėjo, kad avarijos momentu jis bandė pakeisti valytuvų veikimo greitį. Problema – norint tai padaryti, jam teko naudotis centriniu lietimui jautriu ekranu.

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

Žemesnės instancijos teismas vairuotojui skyrė 200 eurų baudą ir mėnesiui atėmė teisę vairuoti. Motyvas – jis neteisėtai naudojosi elektroniniu prietaisu. Vairuotojui apskundus sprendimą, Karlsrūhės teismas paliko nuobaudą galioti.

Teismo aiškinimu, nors naudotis įmontuotais ekranais ir galima, tai leistina tik tuo atveju, jei funkcijos įjungimas reikalauja „trumpo žvilgsnio“. Viską dar labiau komplikuoja tai, kad šis „trumpas žvilgsnis“ yra subjektyvus ir priklauso nuo oro bei eismo sąlygų.

Iš esmės teismas konstatavo, kad teisiškai naudojimasis centriniu automobilio ekranu prilyginamas naudojimuisi mobiliuoju telefonu. Ir tai, kas stebina labiausiai, taikoma visoms funkcijoms, įskaitant valytuvus ar klimato kontrolę.

Šis sprendimas sukėlė didžiulį pasipiktinimą. Akivaizdu, kad vairuotojas negali sustoti kelkraštyje kiekvieną kartą, kai pasikeičia lietaus intensyvumas ar kitas automobilis aptaško stiklą.

Sprendimas atrodo absurdiškas ir dėl kitos priežasties. Visi automobiliai, kuriuose valdymas perkeltas į ekranus, yra legaliai sertifikuoti ir parduodami Europos Sąjungoje.

Tai reiškia, kad ES institucijos juos pripažino saugiais. Tačiau dabar Vokietijos teismai visą atsakomybę už gamintojų priimtus neapgalvotus ergonomikos sprendimus perkelia ant vairuotojų pečių, baudžiant juos už tai, kad jie tiesiog bando saugiai matyti kelią.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

