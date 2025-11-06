Prasidės nauji kelio darbai Kaune: įspėjo, kur susidarys spūstys

Oficialiai pasirašyta sutartis dėl antrojo etapo darbų, kur bus atliekamas paskutiniojo, ketvirtojo, tilto per Nerį ir viaduko per Jonavos gatvę (kryptimi Vilnius–Klaipėda) kapitalinis remontas.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Tuo pačiu metu pradedami rengti ir trečiojo etapo, beveik 6 km ilgio ruožo ties Biruliškėmis. projektiniai pasiūlymai.
Antrojo etapo darbus, kurių vertė siekia 6,2 mln. eurų (be PVM), atliks „Gevalda“. Planuojama, kad remontas, apimantis naujų atramų, perdangos, dangos, atitvarų ir apšvietimo įrengimą, bus baigtas iki 2027 m. trečiojo ketvirčio.
„Pradedame paskutinio, ketvirtojo, tilto per Nerį ir Jonavos gatvės viaduko remontą. Tai – dar vienas didelis žingsnis siekiant sumažinti spūstis viename intensyviausių eismo ruožų šalyje“, – teigia „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas. Anot jo, Islandijos plentu per parą kartais pravažiuoja iki 75 tūkstančių transporto priemonių, todėl modernizacija yra būtina.
Kartu žengiamas žingsnis ir į trečiąjį, paskutinį, Islandijos plento rekonstrukcijos etapą. Pasirašyta beveik 820 tūkst. eurų vertės sutartis su „SRP Projektas“ dėl magistralės A1 ruožo nuo 93,5 km iki 99,3 km rekonstravimo projektinių pasiūlymų parengimo.
Šiame etape bus rekonstruojama dviejų lygių Biruliškių sankryža ir keičiamas eismo juostų skaičius, sprendžiami triukšmo mažinimo ir eismo saugos klausimai.
Projektinius pasiūlymus numatoma parengti iki 2027 m. gegužės, o visus rangos darbus šiame ruože planuojama užbaigti iki 2029 m. pabaigos.
Pirmasis Islandijos plento etapas buvo baigtas 2020 m. vasarą, kai ruožas nuo Kleboniškio tilto iki Sargėnų sankryžos buvo praplatintas net iki 10 eismo juostų.
Užbaigus visus tris etapus, tranzitinis eismas bus visiškai atskirtas nuo vietinio, taip padidinant pralaidumą ir saugumą bei sutaupant tūkstančius valandų, kurias vairuotojai dabar praranda spūstyse.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!