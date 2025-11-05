Mokslininkai kuria savaime atsinaujinantį asfaltą: ar tai – duobių keliuose pabaiga?

Svonsio universiteto ir Karaliaus koledžo Londone komandos sukūrė medžiagą, kuri, automobilių srauto veikiama, sugeba užtaisyti mažus įtrūkimus anksčiau, nei šie virsta pavojingomis duobėmis. Skaičiuojama, kad tokia danga galėtų tarnauti net trečdaliu ilgiau nei įprastas asfaltas.
Technologijos esmė – įprastas bitumas sumaišomas su specialiomis mikrokapsulėmis. Šios kapsulės yra pripildytos perdirbtų, biologinės kilmės aliejų.
Kuomet kelyje atsiranda mikroįtrūkimas, o per jį važiuoja automobiliai, jų sukuriamas slėgis sutraiško kapsules. Išsiliejęs aliejus suminkština vietoje esantį bitumą, kuris užpildo įtrūkimą ir atkuria dangos vientisumą. Laboratoriniais duomenimis, tokie smulkūs pažeidimai užgyja maždaug per valandą.
Pagrindinis šios technologijos tikslas – užkirsti kelią vandens patekimui į kelio konstrukciją, kuris, ypač žiemos metu veikiant užšalimo ir atitirpimo ciklams, yra pagrindinė duobių atsiradimo priežastis.
Kuriant šią technologiją, pasitelktas ir mašininis mokymasis. Kompiuterinės simuliacijos padeda optimizuoti kapsulių dydį ir sienelių tvirtumą taip, kad jos lūžtų tik atsiradus įtrūkimui, o ne dėl įprastos eismo apkrovos.
Kūrėjai pabrėžia ir tvarumo aspektą. Kapsulių apvalkalai gaminami iš augalinių atliekų, o aliejai – perdirbti, taip mažinant priklausomybę nuo naftos.
Nors savaime atsistatančio asfalto idėja nėra nauja (anksčiau bandyta technologija su plieno drožlėmis, kurias reikia periodiškai kaitinti specialia technika), britų sprendimas yra pasyvus – jam nereikia jokio išorinio įsikišimo, remonto procesą atlieka pats automobilių eismas.
Tiesa, iki masinio pritaikymo dar laukia ilgas kelias. Mokslininkai turės atlikti ilgalaikius bandymus realiomis sąlygomis, kad įvertintų, koks yra optimalus kapsulių kiekis asfalte, kaip aliejus paveiks sukibimą su padangomis ir dangos atsparumą vandeniui bei druskoms. Tačiau sėkmės atveju ši technologija galėtų tapti tikru perversmu kelių priežiūros srityje.
