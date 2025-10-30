„Betonkės“ era baigiasi: pranešė, kada vairuotojai galės važiuoti nauju keliu

„Via Lietuva“ praneša, kad nuo pavasario intensyviai vykstantys darbai jau davė apčiuopiamų rezultatų: remontuojamuose ruožuose baigtas senosios cementbetonio dangos ardymas, įrengti pagrindiniai kelio konstrukcijos sluoksniai, o didžiojoje dalyje ruožo jau klojamas naujas asfaltas. Svarbiausia žinia vairuotojams – eismą pirmajame pilnai atnaujintame ruože planuojama atnaujinti dar iki šių metų pabaigos.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas pabrėžia, kad šis kelias dešimtmečius buvo tapęs kantrybės išbandymu daugeliui vairuotojų. „Prieš pusmetį šiame kelyje buvo įkasta kapsulė, o šiandien matome, kad darbai sparčiai juda link pabaigos. Dar truputis kantrybės, ir netrukus viskas pasikeis – keliausime moderniu ir saugiu keliu, o „betonkė“ liks tik istorijoje“, – sako ministras.
Jam antrina „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas, teigdamas, kad tai, kas dar neseniai buvo nemaloni vairuotojų kasdienybė, netrukus taps tik prisiminimais. „Būtų sunku Lietuvoje surasti kelią, kuris iki jo rekonstravimo turėjo tiek daug neigiamų epitetų. Džiaugiamės, kad darbai vyksta sparčiai ir jau netrukus vairuotojai galės išvysti pirmuosius visiškai atnaujintus kelio kilometrus – modernius ir patogius visiems eismo dalyviams. A14 magistralė taps ne tik lygi, bet ir saugi“, – teigia M. Gedaminskas.
Pirmasis ruožas – jau šiemet
Nuo pavasario darbai intensyviai vyksta 42,8 kilometro ruože. Senosios betoninės plokštės jau išardytos, daugelyje vietų įrengtos žemės sankasos, šalčiui atsparus sluoksnis ir skaldos pagrindas.
Darbai pirmajame ruože – nuo 21 iki 26 kilometro (nuo Nemenčinėlės iki sankryžos su Nemenčinė–Eitminiškės–Paberžė keliu) – jau artėja prie pabaigos. Čia baigtas asfaltavimas, montuojami kelio atitvarai ir ženklai, įrengta gyvūnų pragina.
Eismą šiame ruože planuojama visiškai atnaujinti iki 2025 metų pabaigos. Kituose ruožuose, kurių užbaigimas numatomas 2026 metais, taip pat aktyviai klojama asfalto danga ir montuojama infrastruktūra.
Važiuosime „2+1“ keliu
Visame rekonstruojamame kelyje diegiama Skandinavijoje pasiteisinusi „2+1“ eismo juostų sistema, kai priešpriešiniai srautai atskiriami metaliniais atitvarais.
Tai reiškia, kad viena kryptimi bus dvi eismo juostos, kita – viena, o kas 1,5–2,5 kilometro jos keisis vietomis, sudarant saugias sąlygas lenkimui.
„Via Lietuva“ nurodo, kad toks sprendimas priimtas atsižvelgus į eismo srautų duomenis, kurie svyruoja nuo 12 000 automobilių per parą arčiau Vilniaus iki 4 300 automobilių ruože ties Molėtais.
Rekonstrukcija apima ne tik kelio dangą. Projekte numatyta įrengti penkias požemines perėjas laukiniams gyvūnams, 90 kilometrų apsauginės tinklo tvoros ir 1,6 kilometro triukšmo užtvarų. Taip pat bus įrengta 20 autobusų stotelių su paviljonais, dvi naujos žiedinės sankryžos ir kapitališkai suremontuotas viadukas ties Dubingiais.
Vairuotojai raginami rinktis alternatyvius maršrutus
Kol darbai nėra baigti, „Via Lietuva“ vairuotojus ir toliau ragina rinktis alternatyvius maršrutus per Ukmergę (A2 ir 115 keliais) arba Nemenčinę bei Pabradę (102 ir 173 keliais).
Laikini ribojimai ir šviesoforinis reguliavimas rekonstruojamuose ruožuose išliks.
