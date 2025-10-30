Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Vėlinių savaitgalį vairuotojų laukia iššūkiai: kaip užkirsti tam kelią?

2025-10-30 07:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 07:03

Artėjant Vėlinėms, tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje keliaus aplankyti artimųjų kapų, o tai neišvengiamai pavers kelius tikru išbandymu.

Eismas, kelias, policijos švyturėliai (nuotr. Fotodiena.lt, BNS)

Artėjant Vėlinėms, tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje keliaus aplankyti artimųjų kapų, o tai neišvengiamai pavers kelius tikru išbandymu.

REKLAMA
0

Draudimo bendrovė „Gjensidige“ perspėja: kadangi šiemet šventinės dienos sutampa su savaitgaliu, transporto srautai bus itin koncentruoti, o prognozuojama šlapdriba ir plikledis dar labiau padidins avarijų riziką. Ekspertai ragina vairuotojus apsišarvuoti kantrybe ir kelionėms ruoštis iš anksto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie saugų eismą ir su tuo susijusius dalykus galite perskaityti „Saugus eismo“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Vėlinių savaitgalis – vienas intensyviausių metų laikotarpių keliuose. Šiemet, kai neturėsime ilgesnio savaitgalio, didžioji dalis žmonių kelyje pasirodys tuo pačiu metu, tad spūsčių ir smulkių avarijų, deja, išvengti nepavyks“, – prognozuoja „Gjensidige“ Žalų departamento vadovė Baltijos šalims Viktorija Katilienė.

REKLAMA

Bendrovės statistika rodo, kad jau pernai Vėlinių laikotarpiu eismo įvykių vidurkis buvo maždaug 35 proc. didesnis, o šiemet, dėl sukoncentruoto eismo, smulkių avarijų skaičius gali išaugti net trečdaliu.

Kantrybės išbandymas spūstyse ir aikštelėse

Pasak V. Katilienės, viena dažniausių avarijų priežasčių šiuo laikotarpiu – nekantrumas. „Kamščiuose vairuotojai dažnai bando aplenkti vieni kitus, keičia eismo juostas. Daug efektyviau yra iš anksto suplanuoti kelionės laiką ir išvykti anksčiau“, – teigia ji.

REKLAMA
REKLAMA

Ne mažesnis chaosas laukia ir automobilių stovėjimo aikštelėse prie kapinių, kur vietų paprastai pritrūksta jau ryte. Ekspertė ragina nerizikuoti statant automobilį neleistinose vietose.

„Geriau pasirinkti toliau esančią aikštelę ir kelis šimtus metrų paėjėti pėsčiomis – taip bus greičiau ir saugiau“, – pataria V. Katilienė. Ji taip pat primena atidžiai stebėti laikinus kelio ženklus, reguliuojančius eismą ir stovėjimą prie kapinių, bei būti ypač budriems aikštelėse dėl pėsčiųjų, ypač sutemus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ką daryti įvykus smulkiai avarijai?

Jei smulkaus susidūrimo išvengti nepavyko, svarbiausia – išlikti ramiems. „Jei abi pusės sutaria dėl aplinkybių ir nėra sužeistųjų, užtenka užpildyti eismo įvykio deklaraciją – ją galima pateikti ir elektroniniu būdu. Jei kyla nesutarimų, kvieskite policiją.

Visada patariame nufotografuoti transporto priemones ir įvykio vietą“, – sako V. Katilienė. Ji taip pat rekomenduoja pranešti draudimo bendrovei net ir apie, atrodytų, menkus pažeidimus, nes kai kurie defektai gali išryškėti vėliau.

Ekspertė ragina vairuotojus Vėlinių savaitgalį būti ypač kantrius, planuoti keliones su laiko atsarga, laikytis saugaus atstumo ir nerizikuoti atliekant staigius manevrus. Atsakingas elgesys ir pagarba kitiems eismo dalyviams – geriausias būdas išvengti nemalonumų kelyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų