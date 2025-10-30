Vėlinių savaitgalį vairuotojų laukia iššūkiai: kaip užkirsti tam kelią?

Draudimo bendrovė „Gjensidige“ perspėja: kadangi šiemet šventinės dienos sutampa su savaitgaliu, transporto srautai bus itin koncentruoti, o prognozuojama šlapdriba ir plikledis dar labiau padidins avarijų riziką. Ekspertai ragina vairuotojus apsišarvuoti kantrybe ir kelionėms ruoštis iš anksto.
„Vėlinių savaitgalis – vienas intensyviausių metų laikotarpių keliuose. Šiemet, kai neturėsime ilgesnio savaitgalio, didžioji dalis žmonių kelyje pasirodys tuo pačiu metu, tad spūsčių ir smulkių avarijų, deja, išvengti nepavyks“, – prognozuoja „Gjensidige“ Žalų departamento vadovė Baltijos šalims Viktorija Katilienė.
Bendrovės statistika rodo, kad jau pernai Vėlinių laikotarpiu eismo įvykių vidurkis buvo maždaug 35 proc. didesnis, o šiemet, dėl sukoncentruoto eismo, smulkių avarijų skaičius gali išaugti net trečdaliu.
Kantrybės išbandymas spūstyse ir aikštelėse
Pasak V. Katilienės, viena dažniausių avarijų priežasčių šiuo laikotarpiu – nekantrumas. „Kamščiuose vairuotojai dažnai bando aplenkti vieni kitus, keičia eismo juostas. Daug efektyviau yra iš anksto suplanuoti kelionės laiką ir išvykti anksčiau“, – teigia ji.
Ne mažesnis chaosas laukia ir automobilių stovėjimo aikštelėse prie kapinių, kur vietų paprastai pritrūksta jau ryte. Ekspertė ragina nerizikuoti statant automobilį neleistinose vietose.
„Geriau pasirinkti toliau esančią aikštelę ir kelis šimtus metrų paėjėti pėsčiomis – taip bus greičiau ir saugiau“, – pataria V. Katilienė. Ji taip pat primena atidžiai stebėti laikinus kelio ženklus, reguliuojančius eismą ir stovėjimą prie kapinių, bei būti ypač budriems aikštelėse dėl pėsčiųjų, ypač sutemus.
Ką daryti įvykus smulkiai avarijai?
Jei smulkaus susidūrimo išvengti nepavyko, svarbiausia – išlikti ramiems. „Jei abi pusės sutaria dėl aplinkybių ir nėra sužeistųjų, užtenka užpildyti eismo įvykio deklaraciją – ją galima pateikti ir elektroniniu būdu. Jei kyla nesutarimų, kvieskite policiją.
Visada patariame nufotografuoti transporto priemones ir įvykio vietą“, – sako V. Katilienė. Ji taip pat rekomenduoja pranešti draudimo bendrovei net ir apie, atrodytų, menkus pažeidimus, nes kai kurie defektai gali išryškėti vėliau.
Ekspertė ragina vairuotojus Vėlinių savaitgalį būti ypač kantrius, planuoti keliones su laiko atsarga, laikytis saugaus atstumo ir nerizikuoti atliekant staigius manevrus. Atsakingas elgesys ir pagarba kitiems eismo dalyviams – geriausias būdas išvengti nemalonumų kelyje.
