Dėmesio vairuotojams: nuo pirmadienio keisis eismo tvarka ties Tarandės tuneliu

Siekiant pradėti tunelio statybos darbus magistralės kairėje pusėje, spalio 27 dieną bus pradedamas eismo perorganizavimas. Eismas Panevėžio–Vilniaus kryptimi bus uždarytas ir nukreipiamas į dešinę magistralės pusę, kur jis vyks dviem susiaurintomis juostomis.
Eismas Vilniaus–Panevėžio kryptimi taip pat vyks dešine automagistralės puse dviem susiaurintomis juostomis. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, bus įrengti gulekšniai, skiriantys priešpriešines transporto kryptis.
Vairuotojai raginami atidžiai stebėti kelio ženklus ir jais vadovautis, kad kelionės būtų sklandžios ir saugios.
Tarandės tunelio statybos darbus vykdo „YIT Lietuva“. Projekto kaina siekia 6,2 mln. Eur su PVM. Tunelį eismui planuojama atidaryti iki kitų metų birželio mėnesio.
