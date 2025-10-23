Naujovės vairuotojams: ES Taryba patvirtino naujas svorio ribas automobiliams

Šis pokytis brendo ilgai, o jį paskatino technologinė pažanga. Standartinė 3,5 tonos riba kėlė vis daugiau praktinių problemų. Dėl sunkių baterijų elektriniai furgonai, didesni kemperiai ar baterijomis varomi nedideli sunkvežimiai šią ribą dažnai viršija keliais šimtais kilogramų, nors pagal savo paskirtį neturėtų būti priskiriami sunkvežimių kategorijai.
Naująja direktyva siekiama atsižvelgti į šias technologines realijas, nesukuriant papildomų biurokratinių kliūčių privatiems vairuotojams.
Pagrindinis pokytis – 4250 kilogramų taisyklė
Pirmasis ir svarbiausias direktyvos pakeitimas padidina bendrąją leistiną masę iki 4250 kilogramų. Tačiau ši taisyklė nebus taikoma visiems automatiškai – ji skirta tik specifinėms transporto priemonėms.
Tai apima automobilius, kurie 3,5 tonos ribą viršija dėl savo konstrukcijos ypatumų (pvz., kemperiai, specializuotos paskirties transportas) arba dėl alternatyvios pavaros technologijos (elektromobiliai, vandeniliu varomi modeliai).
Norint vairuoti tokią transporto priemonę su B kategorijos pažymėjimu, reikės atitikti dvi sąlygas: turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą mažiausiai dvejus metus, praeiti papildomus mokymus arba išlaikyti specialų egzaminą.
Tikslų šių mokymų turinį (pvz., saugus vairavimas, stabdymo fizika, sunkesnių transporto priemonių valdymas) ir tvarką nustatys kiekviena ES šalis narė atskirai.
Sėkmingai baigus mokymus, vairuotojo pažymėjime bus įrašomas specialus kodas (panašus į dabartinį B96 kodą priekaboms arba naujas ES numeris). Be šio įrašo, standartinė 3500 kg riba išliks galioti.
Svarbu tai, kad 4250 kg riba taikoma bendrai junginio masei – t. y. automobilio ir priekabos svoriui kartu sudėjus.
Technologinė išimtis – 5000 kilogramų taisyklė
Direktyvoje numatyta ir antroji, dar siauresnė išimtis, leidžianti B kategorijos vairuotojams valdyti transporto priemones iki 5000 kilogramų bendrosios masės.
Ši išimtis taikoma išskirtinai tik alternatyvia pavara varomoms transporto priemonėms (elektros, kuro elementų ar dujų), kurių didesnis svoris atsirado įrodomai dėl pačios pavaros technologijos (pvz., sunkios baterijos ar vandenilio bakų).
Ši taisyklė turi du esminius apribojimus: transporto priemonė negali būti naudojama komerciniam krovinių vežimui. Pati transporto priemonė vis dar turi priklausyti M1 (keleivinis automobilis) arba N1 (lengvasis krovininis) kategorijai.
ES šią taisyklę įvardija kaip technologinį pereinamojo laikotarpio sprendimą, skirtą palengvinti perėjimą prie ekologiško transporto, kol ateities akumuliatoriai ir bakų sistemos taps lengvesnės.
Kaip ir 4,25 t atveju, norint pasinaudoti šia išimtimi, reikės papildomų mokymų, orientuotų konkrečiai į sunkių elektromobilių valdymą (stabdymo kelias, svorio centras, rekuperacija, aukštos įtampos technikos saugumas). Bendra junginio masė (su priekaba) taip pat negalės viršyti 5000 kg.
Įgyvendinimas – iki 2030 metų
Svarbu suprasti, kad šios naujos svorio kategorijos neįsigalioja automatiškai. Kiekviena ES šalis narė, įskaitant Lietuvą, turės perkelti šias direktyvos nuostatas į savo nacionalinius teisės aktus.
Tam ES numato trejų metų terminą ir vienerius metus pasiruošimui, tad realiai pokyčiai turėtų būti įgyvendinti iki 2030 metų.
Tikėtina, kad 4250 kg taisyklę pritaikys dauguma ES šalių, o griežtesnė 5000 kg išimtis gali būti įgyvendinta ne visur.
Taip pat pabrėžiama, kad ši direktyva nekeičia profesionalios kvalifikacijos reikalavimų.
Asmenys, komerciškai vežantys krovinius transporto priemonėmis virš 3,5 tonos, ir toliau privalės turėti C kategorijos pažymėjimą bei profesinę CPC kvalifikaciją. Išimtis netaikoma ir tiems, kurie tiesiog perkraus standartinį 3,5 t furgoną sunkiu kroviniu.
