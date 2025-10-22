Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Įspėja visus vairuotojus: vėlinių savaitgalį keliuose laukia chaosas

2025-10-22 11:03
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 11:03

Artėjantis Vėlinių savaitgalis vairuotojams žada ne tik susikaupimo, bet ir didžiulės kantrybės išbandymą. Kadangi šiemet lapkričio 1-oji ir 2-oji sutampa su įprastu savaitgaliu ir nesuteikia papildomos laisvos dienos, specialistai prognozuoja kur kas intensyvesnį eismą nei ankstesniais metais, kai kelionės pasiskirstydavo per ilgesnį laikotarpį. 

Transportas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Kadangi šiemet lapkričio 1-oji ir 2-oji sutampa su įprastu savaitgaliu ir nesuteikia papildomos laisvos dienos, specialistai prognozuoja kur kas intensyvesnį eismą nei ankstesniais metais, kai kelionės pasiskirstydavo per ilgesnį laikotarpį. 

BTA statistika rodo, kad jau pernai Vėlinių laikotarpiu eismo įvykių vidurkis buvo maždaug 35 proc. didesnis, palyginti su 2023 m. Pasak BTA Ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio, šiemet situacija gali būti dar sudėtingesnė. 

Daugiau naujienų apie saugų eismą ir su tuo susijusius dalykus galite perskaityti „Saugus eismo“ rubrikoje.

„Kai turime daugiau laisvų dienų, vairuotojai keliones į kapines paskirsto tolygiau. Šiemet didžioji dalis žmonių kelyje pasirodys tuo pačiu metu, tad spūsčių ir smulkių avarijų, deja, išvengti nepavyks“, – teigia A. Žiukelis.

Dauguma šio laikotarpio incidentų – smulkūs techniniai eismo įvykiai, nutinkantys spūstyse ar perpildytose aikštelėse prie kapinių.

„Tai nedidelės avarijos dėl paprastų klaidų – neatsargaus parkavimosi, per mažo atstumo ar dešinės rankos taisyklės nepaisymo. Nors jos retai būna pavojingos sveikatai, sukelia daug nepatogumų ir gaišina laiką“, – pažymi ekspertas.

Prie išaugusio avaringumo prisideda ne tik intensyvesnis eismas, bet ir tai, kad šiuo laikotarpiu į gatves išrieda daugiau vairuotojų, kurie kasdien nevairuoja.

„Įprastomis sąlygomis tokie vairuotojai spėja sureaguoti, tačiau padidėjus srautams ar esant sudėtingesnei situacijai, jiems tampa sunkiau“, – akcentuoja A. Žiukelis.

Todėl svarbiausiu patarimu vairuotojams tampa kantrybė ir planavimas. „Dažniausia klaida – nekantrumas ir pernelyg optimistiškas laiko vertinimas.

Vairuotojai skuba, nori visur suspėti, tačiau pamiršta, kad keliai apkrauti. Tad svarbiausia – neskubėkite, išlikite kantrūs ir planuokite laiką atsakingai“, – tvirtina ekspertas.

Jis taip pat ragina, esant galimybei, kapines aplankyti ne pačiomis piko dienomis, o šiek tiek anksčiau ar vėliau.

„Taip išvengsite spūsčių ir streso. Taip pat būkite kantrūs senjorų ar pradedančiųjų vairuotojų atžvilgiu. Kartais dešimt minučių pėsčiomis yra daug greičiau nei deklaracijos pildymas ir automobilio remontas“, – pataria A. Žiukelis.

