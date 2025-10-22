Lyčių karas keliuose: ar vyrai tikrai geresni vairuotojai? Atskleidė šokiruojančius duomenis

Naujausi, didelės apimties statistiniai duomenys iš JAV, Europos, Australijos ir kitų šalių piešia visiškai kitokį vaizdą. Pasirodo, šis populiarus mitas ne tik neatitinka tikrovės, bet ir yra jai priešingas.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Ilgus metus diskusija apie tai, kas vairuoja geriau, rėmėsi ne faktais, o subjektyviais įspūdžiais ir klišėmis.
Teiginys apie „prastesnes vairuotojas“ buvo populiarus ne todėl, kad buvo teisingas, o todėl, kad glostė vyrų savimeilę. Tačiau dabar, turėdami konkrečius skaičius už 2023–2025 metus, galime pamatyti tikrąjį vaizdą. Ir jis – ne vyrų naudai.
Statistika negailestinga. Jungtinėje Karalystėje, oficialūs Transporto departamento (DfT) duomenys nuosekliai rodo, kad vyrai sudaro apie 76 proc. visų žuvusiųjų keliuose.
Europos Sąjungoje, remiantis Europos Komisijos skelbiamomis kelių saugumo ataskaitomis (CARE duomenų bazė), vyrai yra atsakingi už maždaug tris ketvirtadilius mirtinų avarijų.
Panašias tendencijas, apie 75 proc., patvirtina ir oficialios Australijos bei Airijos kelių saugumo institucijų (pvz., RSA Airijoje) ataskaitos.
O Jungtinėse Valstijose, kaip rodo Nacionalinės greitkelių eismo saugumo administracijos (NHTSA) duomenys, 2023 metais keliuose žuvo beveik 30 000 vyrų, palyginti su maždaug 11 000 moterų. Beveik trigubas skirtumas negali būti atsitiktinumas.
Avarijų ir mirčių rizika yra susijusi ne su lytimi kaip tokia, o su rizikingu elgesiu kelyje. Būtent vyrai gerokai dažniau pervertina savo sugebėjimus, viršija greitį, vairuoja išgėrę ar apsvaigę ir, kas ne mažiau svarbu, ignoruoja saugos diržus.
Jungtinėje Karalystėje šie keturi veiksniai – greitis, alkoholis, neatidumas ir neprisisegimas – vadinami „Fatal 4“ (liet. „Mirtinasis ketvertas“), ir visose šiose kategorijose vyrų indėlis yra neproporcingai didelis.
Tiesa, statistika atskleidžia ir vieną moterims nepalankų niuansą: įvykus panašaus tipo avarijai, moterys patiria šiek tiek didesnę traumų riziką. Tačiau tai susiję ne su vairavimo įgūdžiais, o su biomechaniniais skirtumais ir tuo faktu, kad saugos sistemos (diržai, oro pagalvės) istoriškai buvo kuriamos ir testuojamos naudojant vyriškus manekenus. Nors moderniuose automobiliuose šie skirtumai mažėja, jie vis dar egzistuoja.
Taigi, istorija ir šiuolaikinė statistika aiškiai rodo: stereotipas apie „prastesnes vairuotojas“ yra tik mitas. Vyrai patenka į mirtinas avarijas gerokai dažniau, nes yra linkę labiau rizikuoti ir ignoruoti elementarias saugumo taisykles.
Moterys, nors ir šiek tiek labiau pažeidžiamos pačios avarijos metu, bendrai vairuoja atsargiau ir saugiau. Tad jei reikėtų skelbti „geresnį vairuotoją“, remiantis svarbiausiu kriterijumi – saugumu – pergalė vienareikšmiškai priklausytų moterims.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!