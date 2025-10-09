Nenustebkite, vairuotojus pradėjo stabdyti ir kelkraščiuose: policija paaiškino, kodėl

Vis dėlto, ar tokia praktika yra saugi tiek patiems pareigūnams, tiek stabdomiems eismo dalyviams? Kokiais kriterijais vadovaujamasi stabdant kelių eismo taisykles pažeidusį vairuotoją?
Daugiau naujienų apie saugų eismą ir su tuo susijusius dalykus galite perskaityti „Saugus eismo“ rubrikoje.
Lietuvoje – saugi vieta yra prioritetas
Lietuvos policijos atstovai pabrėžia, kad standartinė procedūra yra nukreipti stabdomą automobilį į saugią, eismui netrukdančią vietą.
„Jeigu yra pasirinkimas ir šalia kelkraščio yra įrengta aikštelė, teritorija, degalinė ir pan., tuomet per garsiakalbį vairuotojas yra nukreipiamas saugiai sustoti ten“, – teigiama Lietuvos policijos atsakyme.
Taip pat, jei paaiškėja, kad pažeidimo įforminimas užtruks ilgiau, vairuotojo visuomet paprašoma pervažiuoti į saugesnę vietą.
Tačiau realybė kelyje dažnai diktuoja kitokias sąlygas. Policijos atstovai paaiškina, kad sustojimai kelkraštyje tampa neišvengiami, kai „kelyje matomumo zonoje tiesiog nėra nuošalesnių vietų arba daromas grubus teisės pažeidimas, keliantis grėsmę eismo saugumui“. Tokiais atvejais, pabrėžiama, vairuotojas stabdomas pažeidimo vietoje.
Stabdymo taisykles numato reglamentas
Lietuvos policijos atstovai taip pat pabrėžia, kad net ir tokiais neišvengiamais atvejais pareigūnų veiksmai yra griežtai reglamentuoti.
Oficialiame policijos veiklos apraše nurodyta, jog pareigūnai „privalo įvertinti visas aplinkybes, kad nekiltų grėsmė jo ir kitų žmonių saugumui, o sustojusi transporto priemonė netrukdytų kitiems eismo dalyviams“.
Ypač griežtos taisyklės taikomos tamsiuoju paros metu, kai dirbti privalo mažiausiai dviejų pareigūnų ekipažas su šviesą atspindinčiomis uniformomis.
Taip pat taikoma ir specifinė taktika. Sustabdžius pažeidėją, tarnybinis automobilis pastatomas šiek tiek kairiau, taip sukuriant „saugumo buferį“ tarp intensyvaus eismo ir tikrinamų asmenų.
Kokia yra tvarka kaimyninėse šalyse?
Latvijoje ir Estijoje eismo kontrolės procedūros yra aiškiai apibrėžtos, tačiau vairuotojams iš Lietuvos verta žinoti keletą esminių niuansų.
Vairuojant Latvijoje svarbiausia atskirti policijos signalus ir jų reikšmę. Vien mėlyni švyturėliai su sirena reiškia, kad privalote duoti kelią, tačiau jei kartu įjungiami ir mėlyni, ir raudoni švyturėliai – tai besąlygiškas reikalavimas nedelsiant sustoti dešinėje kelio pusėje.
Latvijos įstatymai, aiškiai nereglamentuoja pareigūno prievolės palydėti vairuotoją į saugesnę vietą, tad sustojimas kelkraštyje yra standartinė procedūra.
Estijoje vairuotojų stabdymo procesas taip pat yra panašus. Vairuotojas privalo sustabdyti transporto priemonę gavęs bet kokį aiškų pareigūno nurodymą, o jei konkreti vieta nenurodoma, sustoti privaloma kelkraštyje.
Lenkijoje svarbiausias ir ryškiausias skirtumas yra tas, kad Lenkijos įstatymai suteikia pareigūnams konkretų ir aiškų įgaliojimą užtikrinti, kad transporto priemonė turi būti stabdoma vietoje, kurioje tai nekelia pavojaus eismo saugumui.
Teisės aktai numato, kad, siekdamas sustabdyti automobilį saugioje vietoje, pareigūnas gali duoti nurodymą kontroliuojamam eismo dalyviui važiuoti paskui policijos automobilį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!