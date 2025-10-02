Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Policija skelbia, kam Spalio mėnesį skirs didžiausią dėmesį: įspėja apie masinius blaivumo patikrinimus

2025-10-02 11:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 11:50

Spalio mėnesį Lietuvos keliuose vairuotojų laukia virtinė policijos reidų – pareigūnai skirs ypatingą dėmesį pažeidimams pėsčiųjų perėjose, sankryžose, naudojimuisi telefonu prie vairo ir, žinoma, blaivumo patikrinimams. Bus vykdomos tiek vietinės, tiek tarptautinės prevencinės priemonės, o pareigūnai patruliuos ne tik su tarnybiniais, bet ir su nežymėtais automobiliais.

Reidas prie Skaidiškių (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Spalio mėnesį Lietuvos keliuose vairuotojų laukia virtinė policijos reidų – pareigūnai skirs ypatingą dėmesį pažeidimams pėsčiųjų perėjose, sankryžose, naudojimuisi telefonu prie vairo ir, žinoma, blaivumo patikrinimams. Bus vykdomos tiek vietinės, tiek tarptautinės prevencinės priemonės, o pareigūnai patruliuos ne tik su tarnybiniais, bet ir su nežymėtais automobiliais.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spalio pradžioje ir antroje pusėje (spalio 1–3 d. ir 20–22 d.) policija atidžiai stebės vairuotojų elgesį prie pėsčiųjų perėjų. Taip pat didesnis dėmesys bus skiriamas elgesiui sankryžose ir geležinkelio pervažose – spalio 6–9 dienomis bus tikrinama, ar vairuotojai paiso šviesoforo signalų ir kitų taisyklių.

REKLAMA
REKLAMA

Spalio 6–12 dienomis Lietuva kartu su daugeliu kitų Europos šalių dalyvaus Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuotoje akcijoje „Focus on the Road“ (liet. „Dėmesys – keliui“). Šios savaitės metu pareigūnai fiksuos ne tik vairuotojus, kalbančius telefonu be laisvų rankų įrangos, bet ir tikrins, ar naudojami saugos diržai, vaikiškos kėdutės bei saugos šalmai.

REKLAMA

Spalio mėnesį suplanuotos net dvi masinių blaivumo patikrinimų bangos – spalio 16–18 d. ir 26–29 d. Bus tikrinamas ne tik vairuotojų blaivumas, bet ir galimas apsvaigimas nuo narkotinių medžiagų.

Be to, spalio 14 d. atskiruose regionuose vyks ir speciali akcija „Švilpukas saugo“, skirta mažinti susidūrimų su laukiniais gyvūnais skaičių.

Policija primena, kad, be šių iš anksto paskelbtų priemonių, apskričių komisariatai gali bet kada organizuoti ir papildomus, neskelbtus reidus, atsižvelgdami į avaringumo situaciją savo prižiūrimose teritorijose. Vairuotojai raginami būti atidūs ir laikytis Kelių eismo taisyklių ne tik reidų metu, bet ir kasdien.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų