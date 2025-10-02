Policija skelbia, kam Spalio mėnesį skirs didžiausią dėmesį: įspėja apie masinius blaivumo patikrinimus

Spalio pradžioje ir antroje pusėje (spalio 1–3 d. ir 20–22 d.) policija atidžiai stebės vairuotojų elgesį prie pėsčiųjų perėjų. Taip pat didesnis dėmesys bus skiriamas elgesiui sankryžose ir geležinkelio pervažose – spalio 6–9 dienomis bus tikrinama, ar vairuotojai paiso šviesoforo signalų ir kitų taisyklių.
Spalio 6–12 dienomis Lietuva kartu su daugeliu kitų Europos šalių dalyvaus Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuotoje akcijoje „Focus on the Road“ (liet. „Dėmesys – keliui“). Šios savaitės metu pareigūnai fiksuos ne tik vairuotojus, kalbančius telefonu be laisvų rankų įrangos, bet ir tikrins, ar naudojami saugos diržai, vaikiškos kėdutės bei saugos šalmai.
Spalio mėnesį suplanuotos net dvi masinių blaivumo patikrinimų bangos – spalio 16–18 d. ir 26–29 d. Bus tikrinamas ne tik vairuotojų blaivumas, bet ir galimas apsvaigimas nuo narkotinių medžiagų.
Be to, spalio 14 d. atskiruose regionuose vyks ir speciali akcija „Švilpukas saugo“, skirta mažinti susidūrimų su laukiniais gyvūnais skaičių.
Policija primena, kad, be šių iš anksto paskelbtų priemonių, apskričių komisariatai gali bet kada organizuoti ir papildomus, neskelbtus reidus, atsižvelgdami į avaringumo situaciją savo prižiūrimose teritorijose. Vairuotojai raginami būti atidūs ir laikytis Kelių eismo taisyklių ne tik reidų metu, bet ir kasdien.
