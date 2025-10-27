Kalendorius
Prasideda balsavimas: kviečia išrinkti vardus penkiems barstytuvams

2025-10-27 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-27 07:01

„Kelių priežiūra“ kviečia visus Lietuvos gyventojus tapti žiemos kelių priežiūros krikštatėviais – prasideda antrasis ir finalinis barstytuvų vardų konkurso etapas.

Kelių barstytuvas (nuotr. Organizatorių)

1

Po didžiulio susidomėjimo sulaukusio pirmojo etapo, dabar visuomenė iki lapkričio 4 dienos galės balsuoti už labiausiai patikusius vardus iš atrinkto dvidešimtuko. Penki nugalėtojai papuoš realius barstytuvus, kurie žiemos sezono metu dirbs valstybinės reikšmės keliuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Pirmasis konkurso etapas sulaukė netikėto populiarumo – per dvi savaites „Kelių priežiūra“ gavo daugiau nei tūkstantį vardų pasiūlymų. Iš jų speciali komisija atrinko 20 kūrybiškiausių, dažniausiai pasikartojusių ar tiesiog įdomiausių variantų, kurie ir pateko į finalinį balsavimą.

Pasak organizatorių, toks visuomenės įsitraukimas rodo norą kūrybiškai pažvelgti į kelininkų darbą ir prisidėti prie kelių priežiūros temos. Pati konkurso idėja, kaip teigia bendrovės atstovai, kilo iš gyventojų klausimų, ar barstytuvai galėtų turėti vardus.

Panašios iniciatyvos populiarėja ir kitose šalyse, kur keliuose dirbanti technika tampa ne tik darbo įrankiu, bet ir bendruomeniškumo simboliu.

Balsavimas vyksta „Kelių priežiūra“ interneto svetainėje ir tęsis iki lapkričio 4 dienos. Penki daugiausiai balsų surinkę vardai taps oficialiais barstytuvų „krikštavardžiais“ artėjančiam žiemos sezonui.

