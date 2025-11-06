Įspėja automobilių pirkėjus: naudoto automobilio pirkimas Lietuvoje – rizikingas?

Situacija Baltijos regione išlieka prasta: Latvija užėmė dar žemesnę 24-ą vietą, Estija – 21-ą. Tuo tarpu Lenkijos rinka įvertinta kaip skaidresnė (17 vieta).
Tyrimas patvirtino, kad Lietuvoje vis dar masiškai klastojama rida. Nors automobilių su atsuktu odometru dalis šiemet šiek tiek sumažėjo (nuo 7,7 iki 7 proc.), vidutinis „atsuktų“ kilometrų skaičius išlieka šokiruojantis – net 102 000 km. Pagal šį rodiklį Lietuva yra antra blogiausia šalis Europoje, nežymiai nusileidžianti tik Latvijai (102,4 tūkst. km).
„Vairuotojai turi tam tikrų lūkesčių ridai – vieni ieško neviršijančios 100 tūkst. km, kiti – 200 tūkst. Automobiliai su didele rida mažiau paklausūs, todėl nesąžiningi pardavėjai ją koreguoja, siekdami lengviau parduoti automobilį ir daugiau uždirbti“, – situaciją komentuoja „carVertical“ automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis.
Importo priklausomybė ir VVTAT perspėjimai
Situacijos negerina ir milžiniška rinkos priklausomybė nuo importo. Net 76,7 proc. Lietuvoje tikrintų automobilių buvo įvežti iš užsienio. Būtent tokių automobilių rida dažniausiai būna suklastota, o apgadinimai – paslėpti. Tai patvirtina ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT), kuri vien per šiuos metus sulaukė daugiau nei 150 skundų dėl prastos įsigytų automobilių būklės, koreguotos ridos ir kitų trūkumų.
„Kiekvienas nesąžiningas pardavėjo veiksmas silpnina visos rinkos patikimumą. Vartotojų pasitikėjimas – tai kapitalas, kurį reikia kurti per skaidrumą ir atsakomybę. Automobilių pardavėjai pirmiausia turėtų investuoti į skaidrias pardavimų procedūras – tai geriausia prevencija nuo ginčų“, – pabrėžia VVTAT vadovė Goda Aleksaitė.
„carVertical“ duomenys taip pat rodo, kad 56,5 proc. Lietuvoje tikrintų automobilių praeityje buvo apgadinti, o vidutinė žalos vertė siekė 3 763 eurus. Tiesa, pastebima viena teigiama tendencija: vidutinis lietuvių tikrinamų automobilių amžius sumažėjo nuo 12,1 iki 10,5 metų – tai rodo, kad pirkėjai dairosi į naujesnius modelius.
Skaidriausios rinkos – Vakarų Europoje
Jau ne pirmus metus skaidriausia naudotų automobilių rinka Europoje išlieka Jungtinė Karalystė. Čia automobilių su suklastota rida dalis tesiekė 2,3 proc., o apgadintų – 17 proc. Dėl eismo kaire puse importas šioje šalyje sudaro vos 2,3 proc, o tai drastiškai sumažina riziką pirkėjams. Į skaidriausių rinkų penketuką taip pat pateko Italija, Vokietija, Šveicarija ir Prancūzija.
„Skaidriausios – Vakarų ir Skandinavijos šalys. Tai lemia ne tik mažesnė priklausomybė nuo importo, bet ir aukštesnis pragyvenimo lygis. Kuo į šalį importuojama daugiau automobilių ir kuo sudėtingesnė jos ekonominė situacija, tuo dažniau klastojama rida ir slepiami apgadinimai“, – dalijasi įžvalgomis M. Buzelis.
Rytų Europa – rizikos zonoje
Neskaidriausių šalių penketukas per metus nepakito: jį sudaro Ukraina (paskutinė vieta), Latvija, Lietuva, Rumunija ir Estija. Visas šias šalis vienija didelis importas, senas automobilių parkas ir didelis apgadintų bei ridos klastočių turinčių automobilių procentas.
„Nemažai automobilių į Rytų Europą atvyksta jau gerokai nudėvėti, todėl nenuostabu, kad lengvo pelno siekiantys asmenys koreguoja jų ridą ir užmaskuoja apgadinimus. Tokios transporto priemonės dažnai genda, todėl norėdami sutaupyti vairuotojai, galiausiai, išleidžia gerokai daugiau“, – aiškina M. Buzelis.
Pasak jo, problemą gilina ir tai, kad Europos Sąjungoje nėra vieningos sistemos, leidžiančios šalims keistis transporto priemonių duomenimis. Tai leidžia nuslėpti daugybę ridos ir žalų įrašų, automobiliui kertant sieną, todėl situacija iš esmės negerėja jau daugelį metų.
