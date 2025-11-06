Išbandytas nesunaikinamas asfaltas: kelio remontams – pabaiga?

Nors iki šiol ši technologija buvo brandinama tik steriliomis sąlygomis, laboratorijose bei uždaruose bandymų poligonuose JAV ir Kanadoje, bandomasis ruožas „Flatts Lane Country“ parke yra fundamentalus lūžis. Tai pirmas kartas, kai grafenu sustiprintas asfaltas išbandomas ne simuliacijose, o realiame, kasdienio eismo apkrautame kelyje.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Kodėl grafenas?
Pagrindinė šios technologijos veiklioji medžiaga – grafenas. Tai – vieno atomo storio anglies gardelė, pasižyminti išskirtinėmis mechaninėmis savybėmis, kurios ir paverčia jį idealiu kandidatu kelio dangoms stiprinti.
Grafenas yra daugiau nei šimtą kartų tvirtesnis už konstrukcinį plieną (jo tempiamasis stipris siekia 130 GPa, palyginti su ~0,4 GPa plieno), tačiau tuo pačiu išlieka neįtikėtinai lengvas ir lankstus. Būtent šis unikalus tvirtumo ir lankstumo derinys, integruotas į asfalto mišinį, ir turi užtikrinti gerokai didesnį dangos atsparumą pažeidimams.
Integruojamas tiesiai į bitumą, jis ženkliai sustiprina asfalto mechanines savybes, didindamas dangos atsparumą trūkinėjimui ir dilimui. Būtent toks mišinys, kurio prireikė daugiau nei 150 tonų, ir buvo panaudotas pirmajam bandomajam ruožui Midlsbro apylinkėse pakloti.
Mažiau remonto – mažiau išlaidų ir taršos
Pagrindinis šios technologijos privalumas – ilgaamžiškumas. Tvirtesnė danga reiškia rečiau vykdomus remontus, o tai tiesiogiai virsta mažesniais kelio priežiūros kaštais ir mažesniais nepatogumais vairuotojams.
Ne mažiau svarbus ir ekologinis aspektas. Kiekvienas kelio remontas reikalauja pagaminti ir transportuoti naujas statybines medžiagas, o šie procesai išmeta didelį kiekį CO2. Dėl grafeno rečiau remontuojami keliai automatiškai tampa draugiškesni aplinkai.
Šis eksperimentas yra dalis platesnės inovacijų bangos kelių statyboje. Lygiagrečiai Didžiosios Britanijos universitetuose (Svonsio ir Karaliaus koledže) tiriamas ir savaime atsistatančio asfalto potencialas, kur mikroįtrūkimai būtų „užgydomi“ dar prieš jiems virstant duobėmis.
Jei eksperimentinis grafeno asfalto ruožas pasiteisins realiomis eismo sąlygomis, ši technologija gali būti pradėta taikyti masiškai ir tapti nauju standartu kelių statyboje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!