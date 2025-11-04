 
Automobilių naujienos

„Mercedes-Benz“ atsakas į lėtą įkrovimą: bateriją įkraus greičiau nei įsipilsite tradicinių degalų?

2025-11-04 09:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 09:02

Viena didžiausių kliūčių, stabdančių masinę elektromobilių plėtrą – ilgas įkrovimo laikas. Net ir moderniausi 800V architektūros modeliai, įsikraunantys per 20 minučių, beviltiškai pralaimi momentaliam degalų pylimui.

Elektromobilių įkrovimo prieiga (nuotr. Shutterstock.com)
20

Viena didžiausių kliūčių, stabdančių masinę elektromobilių plėtrą – ilgas įkrovimo laikas. Net ir moderniausi 800V architektūros modeliai, įsikraunantys per 20 minučių, beviltiškai pralaimi momentaliam degalų pylimui.

0

Mercedes-Benz“ nusprendė pademonstruoti, kad ši problema yra išsprendžiama, ir pristatė eksperimentinį įkrovimo prototipą ELF, pasiekiantį neįtikėtiną, megavatų lygio galią.

ELF (vok. Experimental Lade Fahrzeug – eksperimentinis įkrovimo automobilis) yra mobilus laboratorinis stendas, sukurtas „Mercedes-Benz EQV“ vienatūrio pagrindu.

Jo tikslas – išbandyti ultra-greito įkrovimo technologijų ribas. Per standartinę CCS jungtį šis prototipas sugeba priimti net 900 kW galią.

Palyginimui, įprastas 100 kWh baterijos įkrovimas namuose trunka 10–15 valandų, greitojoje stotelėje (50–150 kW) – apie 45–120 minučių. Tuo tarpu ELF sistema tą pačią bateriją gali papildyti vos per 10 minučių.

Tačiau 900 kW – dar ne riba. Siekdami išbandyti ekstremalias sąlygas, inžinieriai į ELF prototipą integravo ir MCS (Megawatt Charging System) jungtį, kuri įprastai skirta sunkvežimiams.

Bandymų metu su „AMG GT XX“ koncepciniu modeliu, ši sistema pasiekė 1 041 kW (virš 1 megavato) pikinę galią.

Be ultra-greito įkrovimo, ELF projektas tiria ir dvipusio įkrovimo (V2H – namams, V2G – tinklui, V2L – prietaisams) galimybes, paverčiant elektromobilį aktyviu energijos kaupikliu. „Mercedes-Benz“ planuoja šias paslaugas pradėti siūlyti jau 2026 metais.

