„Mercedes-Benz“ atsakas į lėtą įkrovimą: bateriją įkraus greičiau nei įsipilsite tradicinių degalų?

„Mercedes-Benz“ nusprendė pademonstruoti, kad ši problema yra išsprendžiama, ir pristatė eksperimentinį įkrovimo prototipą ELF, pasiekiantį neįtikėtiną, megavatų lygio galią.
ELF (vok. Experimental Lade Fahrzeug – eksperimentinis įkrovimo automobilis) yra mobilus laboratorinis stendas, sukurtas „Mercedes-Benz EQV“ vienatūrio pagrindu.
Jo tikslas – išbandyti ultra-greito įkrovimo technologijų ribas. Per standartinę CCS jungtį šis prototipas sugeba priimti net 900 kW galią.
Palyginimui, įprastas 100 kWh baterijos įkrovimas namuose trunka 10–15 valandų, greitojoje stotelėje (50–150 kW) – apie 45–120 minučių. Tuo tarpu ELF sistema tą pačią bateriją gali papildyti vos per 10 minučių.
Tačiau 900 kW – dar ne riba. Siekdami išbandyti ekstremalias sąlygas, inžinieriai į ELF prototipą integravo ir MCS (Megawatt Charging System) jungtį, kuri įprastai skirta sunkvežimiams.
Bandymų metu su „AMG GT XX“ koncepciniu modeliu, ši sistema pasiekė 1 041 kW (virš 1 megavato) pikinę galią.
Be ultra-greito įkrovimo, ELF projektas tiria ir dvipusio įkrovimo (V2H – namams, V2G – tinklui, V2L – prietaisams) galimybes, paverčiant elektromobilį aktyviu energijos kaupikliu. „Mercedes-Benz“ planuoja šias paslaugas pradėti siūlyti jau 2026 metais.
