Triukšmingų automobilių laikai baigėsi? Skelbia apie nerimą keliantį ES sprendimą

Leidinys „Elektroauto-News“ tvirtina gavęs vidinį „Mercedes-Benz“ dokumentą, kuriame nurodytos konkrečios gamybos pabaigos datos. Esą „AMG C 43“ ir „GLC 43“ gamyba bus sustabdyta 2026 m. vasarį, o galingesnių hibridinių „C 63“ bei „GLC 63“ – 2026 m. gegužę.
Šių pranešimų priežastis – naujoji Jungtinių Tautų taisyklė UN R51.03 (3 etapas), ES įsigaliosianti 2026 m. liepos 1 d.
Ji ne tik mažina leistiną decibelų lygį, bet ir radikaliai keičia pačią matavimo metodiką. Įvedamos vadinamosios ASEP nuostatos, kurios reikalaus, kad automobiliai būtų tylūs ne tik standartizuoto testo metu laboratorijoje, bet ir realiomis vairavimo sąlygomis.
Būtent tai ir kelia didžiausią grėsmę sportiniams modeliams su aktyviomis išmetimo sklendėmis ir aukštas apsukas mėgstančiais varikliais.
Nors ši informacija atrodo detali, „Mercedes-AMG“ ją oficialiai paneigė. Atsakydamas į žurnalistų užklausą, gamintojo atstovas pareiškė, kad triukšmo taisyklės tikrai nepriverstų „Mercedes-AMG“ nutraukti modelių gamybos. Tiesa, plačiau komentuoti vidinių įmonės reikalų ar ateities produktų planų jis atsisakė.
Akivaizdu, kad naujosios taisyklės taps rimtu iššūkiu visiems sportinių automobilių gamintojams, kurie turės rasti būdų, kaip suderinti emocingą variklio garsą su vis griežtesniais ES reikalavimais.
