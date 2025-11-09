 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Triukšmingų automobilių laikai baigėsi? Skelbia apie nerimą keliantį ES sprendimą

2025-11-09 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 11:00

Vokietijos spaudoje pasklido nerimą keliantys pranešimai, esą „Mercedes-AMG“ bus priversta nutraukti kelių populiarių modelių, įskaitant „C 43“ ir „GLC 43“, gamybą. Teigiama, kad to priežastis – naujos, itin griežtos ES triukšmo taisyklės, įsigaliosiančios 2026 metais. Tačiau pats gamintojas šią informaciją oficialiai paneigė.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance (nuotr. gamintojo)
17

Vokietijos spaudoje pasklido nerimą keliantys pranešimai, esą „Mercedes-AMG“ bus priversta nutraukti kelių populiarių modelių, įskaitant „C 43“ ir „GLC 43“, gamybą. Teigiama, kad to priežastis – naujos, itin griežtos ES triukšmo taisyklės, įsigaliosiančios 2026 metais. Tačiau pats gamintojas šią informaciją oficialiai paneigė.

0

Leidinys „Elektroauto-News“ tvirtina gavęs vidinį „Mercedes-Benz“ dokumentą, kuriame nurodytos konkrečios gamybos pabaigos datos. Esą „AMG C 43“ ir „GLC 43“ gamyba bus sustabdyta 2026 m. vasarį, o galingesnių hibridinių „C 63“ bei „GLC 63“ – 2026 m. gegužę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

„Mercedes-AMG GT XX“ koncepcija
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Mercedes-AMG GT XX“ koncepcija

Šių pranešimų priežastis – naujoji Jungtinių Tautų taisyklė UN R51.03 (3 etapas), ES įsigaliosianti 2026 m. liepos 1 d.

Ji ne tik mažina leistiną decibelų lygį, bet ir radikaliai keičia pačią matavimo metodiką. Įvedamos vadinamosios ASEP nuostatos, kurios reikalaus, kad automobiliai būtų tylūs ne tik standartizuoto testo metu laboratorijoje, bet ir realiomis vairavimo sąlygomis.

Būtent tai ir kelia didžiausią grėsmę sportiniams modeliams su aktyviomis išmetimo sklendėmis ir aukštas apsukas mėgstančiais varikliais.

Nors ši informacija atrodo detali, „Mercedes-AMG“ ją oficialiai paneigė. Atsakydamas į žurnalistų užklausą, gamintojo atstovas pareiškė, kad triukšmo taisyklės tikrai nepriverstų „Mercedes-AMG“ nutraukti modelių gamybos. Tiesa, plačiau komentuoti vidinių įmonės reikalų ar ateities produktų planų jis atsisakė.

Akivaizdu, kad naujosios taisyklės taps rimtu iššūkiu visiems sportinių automobilių gamintojams, kurie turės rasti būdų, kaip suderinti emocingą variklio garsą su vis griežtesniais ES reikalavimais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

