TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Petras Daunys ir Rasa Barauskaitė – teismo akiratyje: porai tenka aiškintis dėl skolų

2025-10-25 10:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-25 10:13

Atlikėjas Petras Daunys ir verslininkė Rasa Barauskaitė (buvusi Arlauskienė) – gerai žinoma pramogų pasaulio pora, dažnai matoma renginiuose ir televizijos laidose.

Petras Daunys ir Rasa Arlauskienė (nuotr. Organizatorių)

Tačiau dabar jų vardai linksniuojami dėl kur kas nemalonesnės priežasties – pora atsidūrė teismo akiratyje dėl buto ir skolų.

3

Tačiau dabar jų vardai linksniuojami dėl kur kas nemalonesnės priežasties – pora atsidūrė teismo akiratyje dėl buto ir skolų.

Nagrinėjama civilinė byla

Šeštadienį naujienų portalas alfa.lt pranešė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla, kurioje nekilnojamojo turto brokerė Vilma Kelmelė siekia porą iškeldinti iš užimamo buto ir priteisti skolą, kuri, kai byla pasiekė teismą praėjusį pavasarį, galėjo siekti apie 2,2 tūkst. eurų, o šiuo metu – būti dar didesnė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Byla teismą pasiekė po to, kai, kaip teigiama, pora nebevykdė mokėjimų už butą, kuriame buvo apsigyvenusi. Spalio viduryje jau buvo surengtas parengiamasis teismo posėdis, tačiau, kaip nurodoma, nei P. Daunys, nei R. Barauskaitė jame nepasirodė.

Pati verslininkė situaciją komentuoja lakoniškai. Minėtam portalui susisiekus su R. Barauskaite, ši teigė apie bylą nieko nežinanti.

P. Daunys situaciją pristatė kitaip ir teigė, kad Rasa su byla nėra susijusi, tačiau neslėpė, kad tokia byla yra.

„Yra situacija abipusė – aš ją padavęs į teismą, ji mane. Mes išsiaiškinsime. Žinai, aš dabar čia tau asmeninių dalykų, dėl ko viskas įvyko ir panašiai, nepasakosiu tikrai. <...> Būna, gyvenime dalykai nutinka, eini, išsisprendi į teismą. Iškeldins, neiškeldins – viskas bus sutvarkyta. Jūs mažiausiai pergyvenkite dėl manęs“, – teigė atlikėjas.

