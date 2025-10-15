Viceministras: 2027-2028 metais valstybės skolos aptarnavimo išlaidos perkops 1 mlrd. eurų

Dariaus Sadecko teigimu, prognozuojama, kad šiais metais valstybės skola sieks 39,9 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), 2026 metais – 45,3 proc., 2027 metais – 49 proc., o 2028 metais – 50,9 proc.
„Matome santykyje nuo BVP augimą, aišku, santykis su BVP yra viena, bet jei pasižiūrėtume į nominalias išlaidas, tos sumos dar įspūdingesnės“, – Seimo Biudžeto ir finansų komitete trečiadienį sakė D. Sadeckas.
Anot jo, šiemet skolos aptarnavimo išlaidos sieks beveik 600 mln. eurų (0,7 proc. BVP), kitais metais, prognozuojama, viršys 800 mln. eurų (1 proc. BVP), o 2027 metais – 1 mlrd. eurų (1,1 proc.), o 2028 metais – daugiau nei 1 mlrd. eurų (1,2 proc. BVP).
„Tokios sumos lėšų tiesiog yra išleidžiamos ir jos pačios savaime jau nebekuria tais metais tokio efekto. Tai kaina praeities arba einamųjų metų didesnių išlaidų negu turime pajamų“, – aiškino finansų viceministras.
Šių metų birželio pabaigoje didžioji dalis valstybės skolos buvo pasiskolintos lėšos – 32,1 mlrd. eurų, savivaldybių skola siekė apie 664 mln. eurų, o kitų centrinės valdžios sektoriaus subjektų, pavyzdžiui, ILTE, „Via Lietuvos“, Turto banko, Vidaus vandens kelių direkcijos, universitetų bendra skola – 387 mln. eurų.
Anot viceministro, pajamoms ir išlaidoms subalansuoti kitais metais bus skolinamasi apie 10 mlrd. eurų, šiemet ši suma siekė apie 7 mlrd. eurų.