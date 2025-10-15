Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Viceministras: 2027-2028 metais valstybės skolos aptarnavimo išlaidos perkops 1 mlrd. eurų

2025-10-15 13:11 / šaltinis: BNS
2025-10-15 13:11

Finansų viceministras sako, kad 2027-2028 metais valstybės skolos aptarnavimo išlaidos perkops 1 mlrd. eurų.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Finansų viceministras sako, kad 2027-2028 metais valstybės skolos aptarnavimo išlaidos perkops 1 mlrd. eurų.

REKLAMA
0

Dariaus Sadecko teigimu, prognozuojama, kad šiais metais valstybės skola sieks 39,9 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), 2026 metais – 45,3 proc., 2027 metais – 49 proc., o 2028 metais – 50,9 proc.

„Matome santykyje nuo BVP augimą, aišku, santykis su BVP yra viena, bet jei pasižiūrėtume į nominalias išlaidas, tos sumos dar įspūdingesnės“, – Seimo Biudžeto ir finansų komitete trečiadienį sakė D. Sadeckas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, šiemet skolos aptarnavimo išlaidos sieks beveik 600 mln. eurų (0,7 proc. BVP), kitais metais, prognozuojama, viršys 800 mln. eurų (1 proc. BVP), o 2027 metais – 1 mlrd. eurų (1,1 proc.), o 2028 metais – daugiau nei 1 mlrd. eurų (1,2 proc. BVP).

REKLAMA
REKLAMA

„Tokios sumos lėšų tiesiog yra išleidžiamos ir jos pačios savaime jau nebekuria tais metais tokio efekto. Tai kaina praeities arba einamųjų metų didesnių išlaidų negu turime pajamų“, – aiškino finansų viceministras.

REKLAMA

Šių metų birželio pabaigoje didžioji dalis valstybės skolos buvo pasiskolintos lėšos – 32,1 mlrd. eurų, savivaldybių skola siekė  apie 664 mln. eurų, o kitų centrinės valdžios sektoriaus subjektų, pavyzdžiui, ILTE, „Via Lietuvos“, Turto banko, Vidaus vandens kelių direkcijos, universitetų bendra skola – 387 mln. eurų.

Anot viceministro, pajamoms ir išlaidoms subalansuoti kitais metais bus skolinamasi apie 10 mlrd. eurų, šiemet ši suma siekė apie 7 mlrd. eurų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų