SEB bankas skolina 45 mln. eurų „Eglės sanatorijai, iš jų 35 mln. eurų – „Žilvino“ rekonstrukcijai

35 mln. eurų 7 metų trukmės paskola bus skirta prieš 30 metų statytos sanatorijos renovacijai, o 10 mln. eurų – ankstesnių paskolų refinansavimui.
Rekonstravus du pastatus – daugiau nei 15 tūkst. kv. metrų ploto – jų energijos suvartojimas sumažės apie 30 proc., jie taps keturių žvaigždučių lygio kompleksu, o reabilitacijos ir sanatorinio gydymo pajėgumai išaugs beveik trečdaliu.
„Eglės sanatorijos“ generalinis direktorius Artūras Salda sako, jog finansavimas bus skirtas vienam sanatorijos modernizavimo etapų – bus atnaujinta 250 kambarių, be to, bus išplėstas procedūrų spektras.
„Tai dalis bendro sanatorijos atnaujinimo plano, kuriuo dar geriau pritaikysime pastatus sanatoriniam gydymui ir medicininių paslaugų teikimui, optimaliai išnaudosime erdves ir užtikrinsime didesnį komforto lygį judėjimo problemų turintiems asmenims“, – pranešime sakė A. Salda.
Pasak pranešimo, sanatorija pasiūlys naujų komercinės reabilitacijos, gydomųjų ir biorelaksacijos programų bei procedūrų, joje bus įrengti 1,1 tūkst. kv. metrų vidaus ir lauko bei vertikalių vonių baseinai. Viename pastatų bus įkurdintas modernus fizinės medicinos ir reabilitacijos centras.
Tai pirmoji SEB banko paskola „Eglės sanatorijai“.
