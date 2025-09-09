Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Valstybė skolins 16,5 mln. eurų keturių savivaldybių įmonėms

2025-09-09 15:04 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 15:04

Valstybė skolins 16,5 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) fondų lėšų Utenos, Tauragės, Skuodo ir Kėdainių savivaldybių įmonėms. Šiam siūlymui antradienį pritarė Vyriausybė, pranešė Finansų ministerija.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

„Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ planuojama skolinti iki 662,8 tūkst. eurų, „Tauragės vandenims“ – iki 9,03 mln. eurų, nuotekų tvarkymo projektui – beveik 480 tūkst. eurų, „Skuodo vandenims“ – 1,4 mln. eurų, o „Kėdainių vandenims“ – beveik 5 mln. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasinaudojant paskola, „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ ketina Visagine, Zarasų ir Molėtų rajonuose įgyvendinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimo projektus.

Tuo metu kitos trys likusios įmonės didins geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą savo savivaldybių rajonuose.

„Tauragės vandenys“ statys ir rekonstruos nuotekų valymo įrenginius,  „Skuodo vandenys“  nuties naujus vandens tiekimo tinklus bei pastatys vandens gerinimo įrenginius, taip pat rekonstruos vandens gerinimo įrenginius Skuodo mieste bei nuotekų valymo įrenginius. 

„Kėdainių vandenys“ suteiktas lėšas nukreips naujų nuotekų ir vandens tiekimo tinklų tiesimui.

