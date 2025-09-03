Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuva tarptautinėse finansų rinkose pasiskolino 1, 75 mlrd. eurų

2025-09-03 20:05 / šaltinis: BNS
2025-09-03 20:05

Vyriausybė antradienį tarptautinėse kapitalo rinkose išleido dvi – 10,5 ir 20  metų trukmės euroobligacijų emisijas ir pasiskolino 1, 75 mlrd. eurų, trečiadienį pranešė Finansų ministerija.

Pinigai (nuotr. stop kadras)

0

Ilgesnė nei 15 metų trukmės euroobligacijų emisija išleista pirmą kartą nuo 2021 metų.

„Įgyvendindama šių metų skolinimosi programą, Lietuva antrą kartą šiais metais išleido dvi euroobligacijų emisijas vienu metu. Abi emisijos orientuotos į ilgos trukmės vertybinius popierius įsigyjančius užsienio investuotojus. Paprastai investuotojai, rinkdamiesi ilgalaikes obligacijas, ypač 20 metų trukmės, tikisi aukšto kreditingumo ir stabilumo, todėl sėkmingas emisijų išleidimas rodo teigiamą mūsų šalies ekonomikos bei fiskalinės politikos vertinimą“, – pranešime sako finansų viceministras Darius Sadeckas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viceministras pažymi, kad ilgesnės trukmės skolinimasis prisideda prie valstybės skolos struktūros stabilumo – vietoj to, kad būtų nuolat perfinansuojamos trumpalaikės skolos, ilgalaikės obligacijos leidžia išvengti dažno refinansavimo rizikų.

10,5 metų euroobligacijų emisija išplatinta 3,662 proc. pelningumu, išleidimo kaina lygi 99,698 proc. jų nominaliosios vertės. Už šią emisiją bus mokamos 3,625 proc. metinės palūkanos. Euroobligacijos bus apmokamos rugsėjo 10-ąją, o išperkamos 2036 metų kovo 10-ąją.  

20 metų euroobligacijų emisija išplatinta 4,363 proc. pelningumu, išleidimo kaina lygi 98,512 proc. jų nominaliosios vertės. Už šią emisiją bus mokamos 4,250 proc. metinės palūkanos. Euroobligacijos bus apmokamos rugsėjo 10-ąją ir išperkamos 2045 metų rugsėjo 10-ąją.

Bankais-platintojais buvo pasirinkti „Erste“, „Société Générale“ ir „HSBC“, o „Luminor“ bankui suteikta papildomo banko–platintojo rolė.

Šių metų sausį Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolino 2 mlrd. eurų, išleisdama dvi euroobligacijų emisijas – 1 mlrd. eurų nominalios vertės 5 metų trukmės ir 1 mlrd. eurų nominalios vertės 15 metų trukmės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

