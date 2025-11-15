Stipri liūtis ir skaudi avarija: Emiliją Santariškėse nutrenkusi vairuotoja sulaukė netikėtos baigties

Avarija įvyko Santariškių gatvėje. Automobilį „Toyota Corolla“ vairavusi Sonata automobiliu kliudė A+ juosta važiavusią motociklininkę Emiliją.
Moteris dėl patirtų sužalojimų gydyta ligoninėje, jai nustatyti raktikaulio ir dubens lūžiai, kvalifikuoti kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas.
Teismas vairuotoją pripažino kalta dėl sukelto eismo įvykio ir sutrikdytos žmogaus sveikatos, tačiau atleido ją nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Sonata turės sumokėti 500 eurų įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, o nukentėjusiajai turtinę žalą atlyginti pavesta draudimo bendrovei.
Liūtis Santariškių gatvėje baigėsi avarija
Eismo įvykis nutiko rugpjūčio 7 d. apie 16.50 val. Vilniuje, Santariškių gatvėje, netoli žiedinės sankryžos.
Bylos duomenimis, Sonata važiavo antra eismo juosta automobiliu „Toyota Corolla“ Santaros klinikų link. Tuo metu lijo stiprus lietus, danga buvo šlapia.
Priartėjusi prie sankryžos, iš kurios ketino sukti į dešinę, vairuotoja per vėlai pradėjo rikiuotis iš antros juostos į pirmąją, pažymėtą A+ ženklu.
Pirmąja juosta tuo metu važiavo motociklą „Yamaha“ vairavusi Emilija – ji judėjo apie 30–35 kilometrų per valandą greičiu.
Teismui pateikti duomenys rodo, kad Sonata, neįsitikinusi manevro saugumu ir nedavusi kelio gretima juosta ta pačia kryptimi važiavusiai transporto priemonei, pavojingai mažu atstumu užkirto kelią motociklui.
Automobilio priekis kliudė motociklo priekinį ratą, šis virto ant šono, o moteris griuvo ant šlapios kelio dangos ir nuslydo keletą metrų.
Prireikė operacijos
Iškart po susidūrimo į įvykio vietą atvyko greitosios medicinos pagalbos medikai, Emilija buvo skubiai išvežta į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas.
Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialistai nustatė, kad moteris patyrė įvairių lūžių. Dėl šių sužalojimų nukentėjusioji buvo operuota ir kelias dienas gydyta ligoninėje.
Ekspertų išvadoje pažymėta, kad sužalojimai būdingi griuvimui po susidūrimo su automobiliu ir sveikatą sutrikdė ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui, todėl vertintini kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas.
Emilija nurodė, kad iki įvykio dirbo pagal savo pagrindinę specialybę, o dėl patirtų sužalojimų neaišku, kada galės visiškai sugrįžti į darbą.
Vairuotoja kaltę pripažino
Teisiamojo posėdžio metu Sonata savo kaltę pripažino ir dėl įvykio nuoširdžiai gailėjosi. Ji pasakojo, kad tądien važiavo pas gydytojus į Santaros klinikas, lijo, matomumas buvo suprastėjęs.
Pasak vairuotojos, ji įjungė posūkio signalą, pasižiūrėjo į veidrodėlius ir per galinį langą, tačiau motociklo nepastebėjo ir pradėjo manevrą.
Tik pradėjusi rikiuotis ji pamatė artėjančią motociklininkę, dar mėgino staigiai pasukti vairą, tačiau susidūrimo išvengti nepavyko.
Moteris teisme pripažino, kad persirikiuoti į pirmąją eismo juostą bandė per vėlai ir pažeidė KET reikalavimus – nepasirinko tinkamo laiko manevrui, neįsitikino, kad tai daryti saugu ir nedavė kelio gretima juosta važiavusiai transporto priemonei.
Po susidūrimo Sonata sustabdė automobilį, nubėgo prie nukentėjusiosios, bandė ją raminti ir aiškinosi, kokios pagalbos reikia.
Vėliau ji aplankė Emiliją ligoninėje, atsiprašė ir, kaip pati sakė, „turėjo labai šiltą pokalbį“ – nukentėjusioji jai atleido.
Kurį laiką moterys bendravo telefonu, tačiau vėliau vairuotoja nusprendė nebeskambinti, kad neprimintų skaudaus įvykio.
Atleido nuo baudžiamosios atsakomybės
Vilniaus miesto apylinkės teismas Sonata atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir baudžiamąją bylą nutraukė. Ji perduota laiduotojo – sutuoktinio Egidijaus – atsakomybei 1 metų ir 6 mėnesių laikotarpiui be užstato.
Kartu paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – 500 eurų įmoka į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. Šią sumą moteris privalės sumokėti per 5 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.
Teismas paaiškino, kad jeigu Sonata laidavimo laikotarpiu padarys naują nusikaltimą ar vengs įvykdyti paskirtą įmoką, sprendimas ją atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės gali būti panaikintas ir bus sprendžiama dėl bausmės skyrimo už padarytą nusikalstamą veiką.
Šis Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui.
